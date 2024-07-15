Самое дорогое жилье в Петербурге стало дороже за год еще на 11% — элитный метр теперь стоит 562 тыс. рублей

Рекордсменом по росту цен на элитные новостройки в Петербурге стал Центральный район. За год квадратный метр здесь стал дороже на 31% и устремился к миллиону рублей — в июне в среднем за него нужно было отдать 951 тыс. рублей. В целом по городу рост не такой интенсивный, но тоже стабильный: с июня 2023 по июнь 2024 элитный метр стал дороже на 11% и в среднем стоит 562 тыс. рублей, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».

За первое полугодие 2024 года в Петербурге продали в два раза больше элитных квартир, чем за январь-июнь прошлого года — всего 780 объектов. Самый популярный у покупателей — Петроградский район, на него пришлось около 80% всех продаж, на втором месте с долей в 14% — Васильевский остров. При этом цена в Василеостровском районе также росла достаточно активно — на 20% за год, но пока «не дотянула» до среднего по городу и составляет 487 тыс. рублей за квадратный метр. Элитные квартиры в Петроградском и Московском районах прибавили в цене 11% и 10% соответственно, сейчас здесь в среднем метр стоит 579 тыс. рублей и 567 тыс. рублей.