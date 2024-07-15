Недостатки в квартире и неустойка. Суд рассмотрел иск к «Строй-Эксперту»

В Петербурге рассмотрели дело о взыскании денежных средств, неустойки, а также компенсации морального вреда. Иск составили в отношении «Строй-Эксперта» из-за недостатков в квартире в поселке Новоселье. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.



Кировский районный суд рассмотрел иск Ксении к ООО «Специализированный застройщик "Строй-Эксперт"». Женщина требовала взыскать с компании стоимость устранения недостатков в своей квартире, расположенной в Ленинградской области в поселке Новоселье, а также неустойку и компенсацию морального вреда. В связи с этим назначили судебную экспертизу.

