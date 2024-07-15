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    Недостатки в квартире и неустойка. Суд рассмотрел иск к «Строй-Эксперту»

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    В Петербурге рассмотрели дело о взыскании денежных средств, неустойки, а также компенсации морального вреда. Иск составили в отношении «Строй-Эксперта» из-за недостатков в квартире в поселке Новоселье. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Кировский районный суд рассмотрел иск Ксении к ООО «Специализированный застройщик "Строй-Эксперт"». Женщина требовала взыскать с компании стоимость устранения недостатков в своей квартире, расположенной в Ленинградской области в поселке Новоселье, а также неустойку и компенсацию морального вреда. В связи с этим назначили судебную экспертизу.

    Проверки показали, что в квартире Ксении есть неровности на натяжном потолке, зазоры между полом и дверью, в дверном блоке, пол и стены оказались неровными. Эти недостатки возникли из-за того, что застройщик не соблюдал правила и технологию строительства. Как отметила пресс-служба, рыночная стоимость работ по устранению этих недочетов составила 284 591 рубль.

    Так, суд обязал «Строй-Эксперт» выплатить Ксении деньги для устранения строительных недостатков в сумме 284 591 рубль, неустойку в таком же размере, компенсацию за моральный ущерб в 5 000 рублей, а также штраф в 100 000 рублей. Кроме того, с 1 января 2025 года и до момента полного погашения задолженности компания должна будет ежедневно выплачивать неустойку в размере 1% от суммы долга.

    При этом суд позволил «Строй-Эксперту» отложить выплату денежных средств, неустойки и штрафа до 31 декабря 2024 года.

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