Балтийский завод через суд взыскал с финской Wartsila 7,6 миллиона евро

Взыскать с финской компании Wartsila Oyj Abp в пользу Балтийского завода 7,6 миллиона евро постановил 13-й арбитражный апелляционный суд. Он отменил решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Балтийского завода по гарантиям возврата авансов за оборудование атомных ледоколов, которое судостроителям не поставили из-за санкций Евросоюза. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел 13 июля.



Wartsila Oyj Abp придется выплатить и 203 тысячи рублей судебных расходов по оплате госпошлины по иску, говорится в постановлении. Однако у финской компании еще есть время обжаловать постановление, на это суд отвел два месяца.

