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    Балтийский завод через суд взыскал с финской Wartsila 7,6 миллиона евро

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    3 комментария

    Взыскать с финской компании Wartsila Oyj Abp в пользу Балтийского завода 7,6 миллиона евро постановил 13-й арбитражный апелляционный суд. Он отменил решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Балтийского завода по гарантиям возврата авансов за оборудование атомных ледоколов, которое судостроителям не поставили из-за санкций Евросоюза. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел 13 июля.

    Wartsila Oyj Abp придется выплатить и 203 тысячи рублей судебных расходов по оплате госпошлины по иску, говорится в постановлении. Однако у финской компании еще есть время обжаловать постановление, на это суд отвел два месяца.

    Исковое заявление Балтийский завод подал в арбитраж еще в августе 2022 года. В иске он указал, что финская компания не поставила дизель-генераторы и комплект линии вала для строящихся атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка».

    В мае прошлого года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с Wartsila Solutions Oy по иску Балтийского завода 5,1 миллиона евро по договорам поставки оборудования. Ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях обжаловать решение ответчик не смог.

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    Балтийский заводСудЛедоколы
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    Комментарии 3

    Zнаворотник15 Июл 2024 в 12:41
    ваши карманные суды и их решение цивилизацией не воспринимаются .
    +0−0
    2799-39015 Июл 2024 в 12:38
    Ну, принять решение они могут любое. Это уже прошли.
    А деньги-то они получили?
    +0−0
    15 Июл 2024 в 12:35
    Взыскал Басманный суд!????
    +0−0
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