    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    Юнец на кабриолете BMW на М-11 улетел в отбойник и отправил «Тойоту» в «Мазду»

    2778
    8 комментариев

    Серьезные ДТП произошли в воскресенье на федеральных трассах, соединяющих Москву и Петербург, в Новгородской области.

    Как сообщает 15 июля региональное УГИБДД, вчера в 14:40 на 506-м километре автодороги М-11 «Нева» (Маловишерский район) 22-летний юноша на родстере BMW Z4 не справился с управлением, врезался в отбойник и попутную «Тойоту Камри» под управлением 32-летнего мужчины. «Тойоту» откинуло в попутную «Мазду 6». Госпитализирован водитель «Тойоты», у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

    На М-10 «Россия» случились две аварии с мотоциклами. В 12:23 на 442-м километре (Крестецкий район) 69-летняя женщина на BMW Х1, поворачивая налево, не пропустила 45-летнего мужчину на «Харлей-Дэвидсоне». В 20:55 на 559-м километре (Чудовский район) 34-летняя женщина на мотоцикле «Ямаха XVS1100» не удержалась и упала на дорогу. Оба мотоциклиста доставлены в больницу.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным Госавтоинспекции, других аварий с пострадавшими в регионе в воскресенье не было.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП на М-11ДТП на М-10ДТП с мотоциклистамиДТП с мотоциклистомНовгородская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Zнаворотник15 Июл 2024 в 12:32
    ау, военкомат, сладенький нарисовался
    +0−0
    Yellow Submarine15 Июл 2024 в 12:11
    69-летняя мотоциклистка это крутяк!
    +0−0
    avtech15 Июл 2024 в 12:07
    из-за полного отсутствия головного мозга водитель бмв не пострадал
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close