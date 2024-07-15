Юнец на кабриолете BMW на М-11 улетел в отбойник и отправил «Тойоту» в «Мазду»

Серьезные ДТП произошли в воскресенье на федеральных трассах, соединяющих Москву и Петербург, в Новгородской области.
Как сообщает 15 июля региональное УГИБДД, вчера в 14:40 на 506-м километре автодороги М-11 «Нева» (Маловишерский район) 22-летний юноша на родстере BMW Z4 не справился с управлением, врезался в отбойник и попутную «Тойоту Камри» под управлением 32-летнего мужчины. «Тойоту» откинуло в попутную «Мазду 6». Госпитализирован водитель «Тойоты», у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
На М-10 «Россия» случились две аварии с мотоциклами. В 12:23 на 442-м километре (Крестецкий район) 69-летняя женщина на BMW Х1, поворачивая налево, не пропустила 45-летнего мужчину на «Харлей-Дэвидсоне». В 20:55 на 559-м километре (Чудовский район) 34-летняя женщина на мотоцикле «Ямаха XVS1100» не удержалась и упала на дорогу. Оба мотоциклиста доставлены в больницу.
По данным Госавтоинспекции, других аварий с пострадавшими в регионе в воскресенье не было.