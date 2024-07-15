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    В Госдуму внесен законопроект о наказании за преследование

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    7 комментариев

    Депутаты Госдумы предлагают наказывать сталкеров. Соответствующий законопроект появился в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 15 июля.

    Изменения хотят внести в статью 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Проект предполагает административную ответственность за преследование. Так, предупреждение или штраф в размере двух тысяч рублей будут грозить за «систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений».

    Если сталкер будет совершать все вышеперечисленное через Интернет, то ему может грозить штраф в размере трех тысяч рублей. А при повторном нарушении этой статьи КоАП преследователя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или арестовать на 15 суток.

    Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, проблема преследования актуальна не только для медийных личностей, но и для обычных граждан. Жертвами сталкера становятся женщины, мужчины и даже дети. На данный момент привлечь преследователя к ответственности можно только в том случае, если он нарушает определенные статьи Уголовного кодекса. Однако новый законопроект поможет защищать жертву еще до совершения уголовного преступления в ее сторону.

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    ПреследованиеГосдумаЗаконопроект
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    Комментарии 7

    DMaster15 Июл 2024 в 12:17
    Тогда в долг теперь только под расписку, вне зависимости от суммы и срока.
    А то возьмём в долг, а потом заявим "не хочу тебя видеть*.
    +0−0
    гастарбайтер15 Июл 2024 в 12:05
    Так это еще нужно доказать факт причинения "нравственных страданий"... Да и обычно "моральный ущерб" и прочие трудноцифрующиеся понятия у нас суды оценивают в какие-то мизерные, смешные суммы....

    А если "пострадал" важный человек - сажают виновных и без такого закона...
    +0−0
    Была надежда, но его уговорили.15 Июл 2024 в 12:00
    А как же преследование за инакомыслее? Если мои убеждения не совпадают с мнением самой госдумы!?
    +4−0
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