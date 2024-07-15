В Госдуму внесен законопроект о наказании за преследование

Депутаты Госдумы предлагают наказывать сталкеров. Соответствующий законопроект появился в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 15 июля.
Изменения хотят внести в
Если сталкер будет совершать все вышеперечисленное через Интернет, то ему может грозить штраф в размере трех тысяч рублей. А при повторном нарушении этой статьи КоАП преследователя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или арестовать на
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, проблема преследования актуальна не только для медийных личностей, но и для обычных граждан. Жертвами сталкера становятся женщины, мужчины и даже дети. На данный момент привлечь преследователя к ответственности можно только в том случае, если он нарушает определенные статьи Уголовного кодекса. Однако новый законопроект поможет защищать жертву еще до совершения уголовного преступления в ее сторону.