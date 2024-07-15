    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.74eur95.76

    Дожди возможны в Ленобласти, а Петербург они обойдут

    2777
    4 комментария

    Несмотря на циклон, в Петербурге вполне комфортная погода.

    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июля в городе облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха поднимется с ночных 17–19 градусов до 23–25 днём.

    Сегодня регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии небольшого циклона, формирующегося над Верхневолжьем. Он обеспечивает облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди в Ленинградской области. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра будет на градус теплее, а в среду — 26–28 градусов. Оба дня — без существенных осадков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Сбытчик влажных мечт15 Июл 2024 в 09:11
    Середина июля, а нормального лета как не было, так и нет. Эпизодические проблески хорошей погоды - исключение.
    +0−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close