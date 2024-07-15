Дожди возможны в Ленобласти, а Петербург они обойдут

Несмотря на циклон, в Петербурге вполне комфортная погода.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июля в городе облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха поднимется с ночных
Сегодня регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии небольшого циклона, формирующегося над Верхневолжьем. Он обеспечивает облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди в Ленинградской области. Атмосферное давление будет расти и составит
Завтра будет на градус теплее, а в среду —