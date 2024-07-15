Это просто бессмысленно! Ученые доказали, что прием мультивитаминов не имеет никакого значения для здоровья

Без витаминов в современном мире не обойтись. Нехватка или тотальный дефицит одного или нескольких критичны для здоровья. Так, недавно ученые и врачи пришли к выводу, что людям старше
Ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) провели масштабное исследование и выяснили, как влияет прием поливитаминов на продолжительность жизни. Результаты научного труда опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Мультивитамины не продлевают жизнь
Ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) объединили данные трех крупных исследований. В них участвовало более
Национальный институт здравоохранения (NIH) входит в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США, является национальным агентством медицинских исследований.
Исследователи разделили участников эксперимента на три группы: не употреблявшие поливитамины, принимавшие время от времени и те, кто пьет ежедневно.
Вывод оказался неожиданным: ежедневный прием поливитаминов не способен продлить жизнь. Это никак не спасает от рака, болезней сердца или атеросклероза. Даже наоборот: риск смерти по любой причине у тех, кто принимал поливитамины, был немного выше, чем у тех, кто их не употреблял вовсе.
Этому может быть несколько причин, отмечают ученые. Возможно, чаще, чем «крепыши», покупают и пьют поливитамины люди с пошатнувшимся здоровьем.
— Важно пересмотреть привычки в питании, а не пить витамины, именно это может продлить жизнь, — написали ученые. — В регионах, где живут долгожители, едят много овощей, фруктов и бобовых. Например, исследование 2023 года показало, что переход на более здоровую пищу может добавить до
Кому полезно
Ученые также отмечают, что прием определенных витаминов полезен людям с конкретными заболеваниями или в период беременности.
- Бета-каротин, витамины С и Е и цинк замедляют прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна — заболевания глаз.
- Мультивитамины могут помочь пациентам, перенесшим бариатрическую операцию.
- Добавки фолиевой кислоты во время беременности могут помочь предотвратить серьезные врожденные дефекты.
Исследователи предупреждают, что иногда биодобавки и витамины могут быть вредными и даже опасными, если принимать их в чрезмерных дозах или вместе с другими препаратами. Так, бета-каротин повышает риск рака легких у курильщиков, витамин К может снизить эффективность препаратов, разжижающих кровь, а кальций и цинк ограничивают всасывание антибиотиков.
Всем ли нужен витамин D
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