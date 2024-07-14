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    Камера сняла, как на Энгельса самокатчик перелетел через капот. Ему повезло

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    Мужчина на электросамокате попал в аварию в Выборгском районе Петербурга в ночь на воскресенье, 14 июля. Его травмы оказались менее страшными, чем кувырок через капот.

    Видео аварии на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе 14 июля опубликовал телеграм-канал «ДТП и ЧП СПб». На кадрах видно, как самокатчика, который двигался по проезжей части, сбивает легковой автомобиль. Мужчину перебрасывает через машину.

    ДТП И ЧП СПб

    По информации «Фонтанки», скорая увезла в больницу 27-летнего жителя Красногвардейского района. Несмотря на пугающее падение, тяжёлых травм он не получил. По предварительным данным, медики оценили его состояние как среднетяжёлое, диагностировав ушибы по всему телу. Запах алкоголя не остался незамеченным.

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