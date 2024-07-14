Камера сняла, как на Энгельса самокатчик перелетел через капот. Ему повезло

Мужчина на электросамокате попал в аварию в Выборгском районе Петербурга в ночь на воскресенье, 14 июля. Его травмы оказались менее страшными, чем кувырок через капот.



Видео аварии на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе 14 июля опубликовал телеграм-канал «ДТП и ЧП СПб». На кадрах видно, как самокатчика, который двигался по проезжей части, сбивает легковой автомобиль. Мужчину перебрасывает через машину.