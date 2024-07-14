Трёхлетний петербуржец понизил давление до реанимации

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых трёхлетний мальчик из Невского района Петербурга оказался в реанимации. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля.



Ребёнок поступил в детскую клиническую больницу имени Филатова накануне. По предварительным данным, трёхлетнего жителя Оккервиля доставили к врачам из Тихвина, где он по недосмотру взрослых проглотил разные таблетки, снижающие артериальное давление.

Медики диагностировали отравление, состояние пациента оценивали как тяжёлое.