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    В Красногорске мужчина с ножом устроил драку во дворе ЖК

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    13 комментариев

    Мужчина с ножом спровоцировал потасовку в подмосковном Красногорске. Местные жители в итоге оказались в полиции за массовую драку. Подробности 14 июля пишет MSK1.RU.

    Вечером минувшей субботы во дворе ЖК «Спутник» люди играли в настольный теннис. По их словам, один из незнакомцев нахамил им, а затем схватился за нож и начал им размахивать, выкрикивая религиозные лозунги. Началась драка, во время которой мужчину удалось повалить на землю и задержать. Однако участники конфликта говорят, что полиция и скорая приехали только через час, а затем им пришлось провести в отделе четыре часа, давая объяснения.

    «Ситуация — сюр, скорая не понимает, почему их вызвали, раз нет порезанных. Полиция не идет на контакт, так как не было порезанных», — говорит один из местных жителей.

    В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью сообщают, что потасовка произошла между пятью гражданами. Телесные повреждения получил мужчина 1987 года рождения, которого госпитализировали. Проводится проверка.

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    Комментарии 13

    kachumnoy14 Июл 2024 в 21:11
    В полиции уроженцев дохрена!
    +0−0
    28206267514 Июл 2024 в 21:02
    Фонтанка может четко выражать национальность гражданина с ножом?
    +0−0
    jump14 Июл 2024 в 20:57
    вот если бы скорая долго ехала "по пробкам " и в итоге получился бы труп вот тогда и полиция пригодилась бы . А так - пустое.
    +0−0
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