В Красногорске мужчина с ножом устроил драку во дворе ЖК

Вечером минувшей субботы во дворе ЖК «Спутник» люди играли в настольный теннис. По их словам, один из незнакомцев нахамил им, а затем схватился за нож и начал им размахивать, выкрикивая религиозные лозунги. Началась драка, во время которой мужчину удалось повалить на землю и задержать. Однако участники конфликта говорят, что полиция и скорая приехали только через час, а затем им пришлось провести в отделе четыре часа, давая объяснения.

Мужчина с ножом спровоцировал потасовку в подмосковном Красногорске. Местные жители в итоге оказались в полиции за массовую драку. Подробности 14 июля пишет MSK1.RU .

«Ситуация — сюр, скорая не понимает, почему их вызвали, раз нет порезанных. Полиция не идет на контакт, так как не было порезанных», — говорит один из местных жителей.

