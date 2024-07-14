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    Südwest Presse: семья погибла при стрельбе на юго-западе Германии

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    4 комментария

    По предварительной информации, три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии, есть пострадавшие. Об этом 14 июля сообщила немецкая газета Südwest Presse.

    Стрельба прогремела в коммуне Лаутлинген. По информации издания, открывший огонь мужчина застрелил семью. Впоследствии он также погиб. Его личность и возраст пока не уточняются.

    На месте происшествия обнаружили тела женщины и двух мужчин, а также двух выживших женщин, но с тяжелыми ранениями. «Мы предполагаем, что преступление было совершено внутри семьи», — говорит представитель полиции.

    Сейчас на месте происшествия находятся десятки правоохранителей и два спасательных вертолета. Территорию оцепили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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    Комментарии 4

    triton197714 Июл 2024 в 18:22
    В Америке подобные кровавые истории к сожалению постоянно, просто наши СМИ о них не особо пишут. О многом говорит например и тот факт, что только по официальным данным в городке, где произошло покушение на Трампа, почти 30% населения - за т.н. "чертой бедности".
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    jfg332214 Июл 2024 в 17:46
    шведская пятёрка штолле)
    +0−0
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