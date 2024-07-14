Südwest Presse: семья погибла при стрельбе на юго-западе Германии

По предварительной информации, три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии, есть пострадавшие. Об этом 14 июля сообщила немецкая газета Südwest Presse.



Стрельба прогремела в коммуне Лаутлинген. По информации издания, открывший огонь мужчина застрелил семью. Впоследствии он также погиб. Его личность и возраст пока не уточняются.

На месте происшествия обнаружили тела женщины и двух мужчин, а также двух выживших женщин, но с тяжелыми ранениями. «Мы предполагаем, что преступление было совершено внутри семьи», — говорит представитель полиции.