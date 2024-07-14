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    Полиция нашла, кто мог обокрасть квартиру программиста в Петербурге. Путь к 850 тысячам проложили через чердак

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    2 комментария

    Житель Петербурга с богатым опытом имущественных преступлений задержан за несанкционированное посещение квартиры программиста на Большом Сампсониевском проспекте.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 июля, полицейские Выборгского района нагрянули к 43-летнему жильцу дома на проспекте Энгельса три дня назад. Воскресное утро для него началось в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого в краже.

    официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    По данным «Фонтанки», заявление о хищении из трёхкомнатной квартиры на предпоследнем этаже семиэтажки на Большом Сампсониевском проспекте вечером 5 июля писал 42-летний программист. Он не был дома несколько дней, а когда вернулся, не досчитался денег и ювелирных украшений. Общий ущерб составил 850 тысяч рублей.

    Полицейские выяснили, что домушник зашёл в парадную дома, а дальше перемещался по чердакам и крышам. По предварительным данным, в приглянувшуюся квартиру он проник через балкон.

    «Похищенное частично изъято», — уточнили в полицейском главке.

    Уголовное дело для подозреваемого — не первое. Его судили за кражи еще в 90-х, после неоднократно привлекали по той же статье. Очередной приговор мужчина слушал в ноябре 2021 года в Выборгском районном суде Петербурга.

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    Комментарии 2

    28026434614 Июл 2024 в 15:02
    Разгильдяй, уж отработать толком не сумел.
    +0−0
    ixform14 Июл 2024 в 14:58
    надо было на лысую голову чюлок надеть!
    +0−0
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