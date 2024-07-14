Полиция нашла, кто мог обокрасть квартиру программиста в Петербурге. Путь к 850 тысячам проложили через чердак

Житель Петербурга с богатым опытом имущественных преступлений задержан за несанкционированное посещение квартиры программиста на Большом Сампсониевском проспекте.
Как сообщили в
официальный аккаунт
По данным «Фонтанки», заявление о хищении из трёхкомнатной квартиры на предпоследнем этаже семиэтажки на Большом Сампсониевском проспекте вечером 5 июля писал
Полицейские выяснили, что домушник зашёл в парадную дома, а дальше перемещался по чердакам и крышам. По предварительным данным, в приглянувшуюся квартиру он проник через балкон.
«Похищенное частично изъято», — уточнили в полицейском главке.
Уголовное дело для подозреваемого — не первое. Его судили за кражи еще в