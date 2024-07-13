Два гола Глушенкова и психоз Клаудиньо. Как «Зенит» выиграл девятый Суперкубок

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч за Суперкубок против «Краснодара». Отдел спорта «Фонтанки» - о том, как петербуржцы начали юбилейный для команды сезон.

Российский футбол наконец вернулся, и начался он с ремейка финала прошлого сезона. В матче за Суперкубок сыграли золотой и серебряный призеры чемпионата 2023/24 - «Зенит» и «Краснодар».



Команды довольно сильно изменились за эти полтора месяца. Петербуржцы впервые за много лет купили сразу четырех российских футболистов - вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова и полузащитника Максима Глушенкова.



В общей сложности сине-бело-голубые потратили на текущий момент 16,9 млн евро - больше, чем все остальные команды РПЛ вместе взятые. И это при том, что никто из основного состава пока не ушел, хотя слухи такие ходят.

«Краснодар», на первый взгляд, пока больше в «минусе», особенно после ухода вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ. Хотя есть и пара неплохих усилений. В частности, краснодарцы подписали Федора Смолова и «украли» у «Зенита» Данилу Козлова.



«Это титульная встреча, но и этап подготовки. Чемпионат России важнее, здесь не может быть других мыслей. Но титул есть титул. Выиграть Суперкубок приятно, но не так, как чемпионат или Кубок России. Но проигрывать всё равно в этом матче неприятно», — сказал Сергей Семак перед игрой.

Поддержать «Зенит» приехали в Волгоград несколько тысяч болельщиков. Они устроили красочное шествие по городу с файерами и кричалками прямо до «Волгоград Арены». Болельщиков «Краснодара» было то ли значительно меньше, то ли вели они себя гораздо скромнее.



«Зенит» появится на поле в следующем составе: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Родригао, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Матео Кассьерра.

Игра сразу пошла под диктовку «Зенита». Первый гол петербуржцы забили уже на 13-й минуте после длительной осады ворот соперника. Родригао отозвался на подачу Дугласа из глубины поля и головой срезал мяч в ворота.



На 32-й минуте Глушенков с углового закрутил к ближней штанге. Эракович головой скинул к дальней и там уже Вендел подставил ногу и забил второй мяч.



«Краснодар» немного активизировался после этого. Хороший момент был у Виктор Са после кросса Баши, но бразилец не попал под перекладину с пяти метров. И почти сразу «Зенит» довел счет до разгромного. «Зениту» удалась быстрая контратака. Вендел тонким диагональным пасом вывел Глушенкова один на один с вратарем краснодарцев Станиславом Агкацевым. Максим без проблем разобрался и забил третий.



На 62 минуте Клаудиньо очень нервно отреагировал на решение Семака заменить его на Мантуана. Бразилец отмахнулся от главного тренера и, что-то выкрикивая на ходу, сразу ушел в подтрибунное помещение.

Но «Краснодар» даже не думал сдаваться и выдал отличный второй тайм. На 65-й минуте Федор Смолов, Эдуард Сперцян и Виктор Са разыграли комбинацию в левой части штрафной. Никита Кривцов получил передачу от бразильца, мастерски подработал себе под удар и с 16-ти метров четко положил под дальнюю штангу.



Сразу Вендел после быстрой двоечки в центре поля протащил мяч к штрафной и аккуратным пасом вывел один на один с Агкацевым Глушенкова. Новичок «Зенита» хладнокровно вновь довел разницу до трех мячей.



Но и «Краснодар» опять тут же воспользовался ошибкой Вендела, который неудачно попытался пойти в обыгрыш на своей половине. Мяч подхватил Кривцов, отдал Смолову и тот забил второй гол своей команды.



Это было красиво, но на большее краснодарцев не хватило. «Зенит» спокойно довел матч до победы, выиграв со счетом 4:2.



«Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем. Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили», - прокомментировал победу Сергей Семак.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Девятый в истории клуба Суперкубок - отличное начало сезона, в котором «Зенит» отмечает столетие. И это еще не все трансферы завершены.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

