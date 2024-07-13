«Мы всех вывезем». Из-за поломки метеора на пристани в Петергофе выросла огромная очередь

Расписание метеоров, курсирующих между Петербургом и Петергофом, дало сбой из-за поломки одного из теплоходов. Пассажиры вынуждены ждать больше часа под солнцем.

Как сообщила «Фонтанке» читательница Арина, 13 июля на пристани в Петергофе десятки пассажиров не смогли вовремя сесть на свой рейс до Петербурга. Теплоход компании «Водоход» не пришел. Клиенты ждали полтора часа. «Судов просто нет. На Кронштадт уехало всего 6 человек, на Питер люди стоят и ждут», — отметила Арина, добавив, что пассажирам сообщили о поломке одного из теплоходов.