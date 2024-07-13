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    «Мы всех вывезем». Из-за поломки метеора на пристани в Петергофе выросла огромная очередь

    1969
    14 комментариев

    Расписание метеоров, курсирующих между Петербургом и Петергофом, дало сбой из-за поломки одного из теплоходов. Пассажиры вынуждены ждать больше часа под солнцем.

    Как сообщила «Фонтанке» читательница Арина, 13 июля на пристани в Петергофе десятки пассажиров не смогли вовремя сесть на свой рейс до Петербурга. Теплоход компании «Водоход» не пришел. Клиенты ждали полтора часа. «Судов просто нет. На Кронштадт уехало всего 6 человек, на Питер люди стоят и ждут», — отметила Арина, добавив, что пассажирам сообщили о поломке одного из теплоходов.

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    «Фонтанка» позвонила по телефону для клиентов «Водохода». Там подтвердили, что метеор вышел из строя и судно пришлось снять с рейса.

    «Сейчас мы пустили дополнительный метеор и у нас будет ещё один метеор. Мы очень надеемся, что выровняемся. Мы вывезем всех — это точно», — добавили в компании.

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    Комментарии 14

    Suzanna Venegrettova13 Июл 2024 в 19:58
    Разруха наступает по всем направлениям что ли уже?
    +0−0
    trianon212813 Июл 2024 в 19:47
    хорошо, что не метеорита! 🤣
    +0−0
    ixform13 Июл 2024 в 19:38
    а кафе там почему нет? могли бы немного заработать на этих посетителях
    так, всё, делайте кафе там
    +0−0
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