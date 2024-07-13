Под Петербургом внедорожник спровоцировал смертельное ДТП. У водителя за год уже под сотню штрафов

Мужчина погиб в аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Его автомобиль вынесло в кювет после столкновения.

Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июля. Накануне вечером на 35-м км автодороги «Мины — Порожек — Чаща — Новинка», на пересечении с автодорогой «Озерешно — Чаща», внедорожник Haval столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Хендэ Гетц». Обе машины после удара вылетели с проезжей части в кювет.