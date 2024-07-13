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    Под Петербургом внедорожник спровоцировал смертельное ДТП. У водителя за год уже под сотню штрафов

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    5 комментариев

    Мужчина погиб в аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Его автомобиль вынесло в кювет после столкновения.

    Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июля. Накануне вечером на 35-м км автодороги «Мины — Порожек — Чаща — Новинка», на пересечении с автодорогой «Озерешно — Чаща», внедорожник Haval столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Хендэ Гетц». Обе машины после удара вылетели с проезжей части в кювет.

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    Управлявший «Хендэ» мужчина скончался от полученных травм на месте. Его личность устанавливается. Автомобиль принадлежит 67-летнему мужчине.

    43-летнего водителя «Хавэйла» доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. В течение 2024 года мужчину привлекали за нарушение ПДД 98 раз.

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    Комментарии 5

    Dmitriy900013 Июл 2024 в 17:10
    Сдать в поликлинику, на опыты
    +1−0
    инкогнитто13 Июл 2024 в 16:48
    сажать!!!
    +1−0
    AlBerkut13 Июл 2024 в 16:47
    А сколько штрафов нужно набрать для получения знака отличия 'почётный спонсор ГАИ'? 🤔
    И какие привилегии даёт, сколько можно за год задавить тошнотов, в бюджет не донатящих? 🤔
    А если без шуток, то количество ранее совершённых правонарушений даже не является обстоятельством, отягчающим вину согласно ст. 63 УК РФ...
    +4−0
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