«Суперджет» запросил экстренную посадку в Минводах из-за отказа генератора

Sukhoi Superjet-100 экстренно, но благополучно сел в аэропорту Минеральных Вод днем 13 июля. У самолета возникла проблема с генератором.

Об экстренной посадке сообщает Южная транспортная прокуратура. Самолет уже подлетал к месту назначения, когда подал сигнал о том, что посадка будет экстренная. Это произошло примерно за полчаса до назначенного времени приземления.

В итоге борт сел штатно, никто не пострадал.

Накануне такой же самолет потерпел крушение в Подмосковье. Его перегоняли после ремонта, погибли члены экипажа.