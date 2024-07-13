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    «Суперджет» запросил экстренную посадку в Минводах из-за отказа генератора

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    11 комментариев

    Sukhoi Superjet-100 экстренно, но благополучно сел в аэропорту Минеральных Вод днем 13 июля. У самолета возникла проблема с генератором.

    Об экстренной посадке сообщает Южная транспортная прокуратура. Самолет уже подлетал к месту назначения, когда подал сигнал о том, что посадка будет экстренная. Это произошло примерно за полчаса до назначенного времени приземления.

    В итоге борт сел штатно, никто не пострадал.

    Накануне такой же самолет потерпел крушение в Подмосковье. Его перегоняли после ремонта, погибли члены экипажа.

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    Комментарии 11

    Alex00013 Июл 2024 в 14:53
    СуперЖ...
    +0−0
    Эд Хэммет13 Июл 2024 в 14:48
    Помогите лахтоногим, у них кончились лекарства от диареи.
    +1−0
    Fog7813 Июл 2024 в 14:08
    На радость либерде , повод ещё раз полить грязью наш авиапром и обвинить во всём руководство государства.
    +0−8
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