Впервые за четыре года в Петропавловской крепости прошел развод караулов — посмотрите, как это зрелищно

Полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости 13 июля впервые за четыре года дал старт торжественной церемонии развода караулов. Этой традиции столько же, сколько самой крепости.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Посмотреть на смену караулов пришли сотни петербуржцев и гостей города. Насколько можно судить по фото и видео, зрелище впечатлило зрителей и оставило исключительно положительные эмоции.
Церемонию в современном Петербурге не проводили больше четырех лет — ее остановил ковид. Теперь же посмотреть на развод можно будет каждую субботу вплоть до ноября — в полдень.
«Развод караулов один из самых ярких и зрелищных воинских ритуалов. Действующий церемониал носит символический характер и призван продемонстрировать историческую преемственность ратных традиций российского воинства», — отмечают в ЛенВО.
Участвует рота почетного караула и оркестр Михайловской военной артиллерийской академии.
Караульная служба в крепости существовала с первых месяцев основания укрепления и до 1926 года.