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    Впервые за четыре года в Петропавловской крепости прошел развод караулов — посмотрите, как это зрелищно

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    Полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости 13 июля впервые за четыре года дал старт торжественной церемонии развода караулов. Этой традиции столько же, сколько самой крепости.

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    Посмотреть на смену караулов пришли сотни петербуржцев и гостей города. Насколько можно судить по фото и видео, зрелище впечатлило зрителей и оставило исключительно положительные эмоции.

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    Церемонию в современном Петербурге не проводили больше четырех лет — ее остановил ковид. Теперь же посмотреть на развод можно будет каждую субботу вплоть до ноября — в полдень.

    «Развод караулов один из самых ярких и зрелищных воинских ритуалов. Действующий церемониал носит символический характер и призван продемонстрировать историческую преемственность ратных традиций российского воинства», — отмечают в ЛенВО.

    Участвует рота почетного караула и оркестр Михайловской военной артиллерийской академии.

    Караульная служба в крепости существовала с первых месяцев основания укрепления и до 1926 года.

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