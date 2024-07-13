В Петербурге задержали тревожную парочку. Жена заявила о незнакомце с оружием, муж обещал всех расстрелять

После цепочки нервных событий муж и жена задержаны в Калининском районе Петербурга. Он пытался вызволить возлюбленную из полицейского участка с помощью нешуточных угроз.
Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, 50-летняя петербурженка и её 49-летний супруг друг за другом оказались в полицейском участке. Все произошло в ночь на 11 июля. Сначала в полицию позвонила жена и встревожила дежурных сообщением о неизвестном, который якобы бродит по улице Комсомола с огнестрельным оружием. Полицейские реальной угрозы по этому адресу не нашли, зато застали агрессивно настроенную звонившую. Женщину задержали, в отношении нее составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Около пяти утра в дежурной снова раздался звонок. На этот раз на проводе был муж задержанной. Он выступил эмоционально: завил, что его супругу удерживают в участке незаконно. Если даму не отпустят домой, он готов расстрелять сотрудников отдела и облить помещение бензином.
Полицейские снова отправились на улицу Комсомола. На этот раз был задержан нетрезвый мужчина с пневматическим пистолетом без магазина. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о террористическом акте.
Задержанного петербуржца уже привлекали за оскорбление представителя власти и умышленное повреждение имущества. Мужчина штыковой лопатой разбил лобовое стекло машины соседа, а потом с помощью молотка пытался расправиться с дверью его квартиры.