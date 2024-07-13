В Петербурге задержали тревожную парочку. Жена заявила о незнакомце с оружием, муж обещал всех расстрелять

После цепочки нервных событий муж и жена задержаны в Калининском районе Петербурга. Он пытался вызволить возлюбленную из полицейского участка с помощью нешуточных угроз.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, 50-летняя петербурженка и её 49-летний супруг друг за другом оказались в полицейском участке. Все произошло в ночь на 11 июля. Сначала в полицию позвонила жена и встревожила дежурных сообщением о неизвестном, который якобы бродит по улице Комсомола с огнестрельным оружием. Полицейские реальной угрозы по этому адресу не нашли, зато застали агрессивно настроенную звонившую. Женщину задержали, в отношении нее составлен административный протокол о мелком хулиганстве.