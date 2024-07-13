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    В Петербурге задержали тревожную парочку. Жена заявила о незнакомце с оружием, муж обещал всех расстрелять

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    10 комментариев

    После цепочки нервных событий муж и жена задержаны в Калининском районе Петербурга. Он пытался вызволить возлюбленную из полицейского участка с помощью нешуточных угроз.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, 50-летняя петербурженка и её 49-летний супруг друг за другом оказались в полицейском участке. Все произошло в ночь на 11 июля. Сначала в полицию позвонила жена и встревожила дежурных сообщением о неизвестном, который якобы бродит по улице Комсомола с огнестрельным оружием. Полицейские реальной угрозы по этому адресу не нашли, зато застали агрессивно настроенную звонившую. Женщину задержали, в отношении нее составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

    Около пяти утра в дежурной снова раздался звонок. На этот раз на проводе был муж задержанной. Он выступил эмоционально: завил, что его супругу удерживают в участке незаконно. Если даму не отпустят домой, он готов расстрелять сотрудников отдела и облить помещение бензином.

    Полицейские снова отправились на улицу Комсомола. На этот раз был задержан нетрезвый мужчина с пневматическим пистолетом без магазина. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о террористическом акте.

    Задержанного петербуржца уже привлекали за оскорбление представителя власти и умышленное повреждение имущества. Мужчина штыковой лопатой разбил лобовое стекло машины соседа, а потом с помощью молотка пытался расправиться с дверью его квартиры.

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    Комментарии 10

    28206267513 Июл 2024 в 14:30
    Жарко для водки…не советую
    +0−1
    SERGEY11113 Июл 2024 в 13:53
    Плотненький пятницкий семейный ужин не удался - муженёк остался жив . Не поверю что у них не было разногласий и в нужный момент у жены не нашлось под рукой кухонного ножа .
    +2−0
    rozhkova.ntalya13 Июл 2024 в 12:54
    Что-то не то курнули.
    +0−0
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