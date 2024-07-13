«Хендэ» в Мурино осталась без заднего стекла и с проломленной крышей. Кто-то кинул на авто собаку

Владелец «Соляриса» в Новом Мурино начал утро субботы с плохих новостей. Мало того, что его машина оказалась помята и разбита, так еще и рядом лежал труп чихуахуа.
По данным «Фонтанки», тревожные звуки во дворе дома 15 по Новой улице соседи услышали около пяти утра 13 июля. Первые, кто оказался рядом с помятой машиной, увидели мертвую собаку. Очевидцы сразу срастили одно с другим и вызвали полицию с сообщением, что кто-то выкинул с верхних этажей чихуа и несчастный пес упал на машину.
Автомобиль пострадал достаточно серьезно — у него сильно промята крыша, заднее стекло выбито полностью.
Полиция ищет владельца собаки.