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    «Хендэ» в Мурино осталась без заднего стекла и с проломленной крышей. Кто-то кинул на авто собаку

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    14 комментариев

    Владелец «Соляриса» в Новом Мурино начал утро субботы с плохих новостей. Мало того, что его машина оказалась помята и разбита, так еще и рядом лежал труп чихуахуа.

    По данным «Фонтанки», тревожные звуки во дворе дома 15 по Новой улице соседи услышали около пяти утра 13 июля. Первые, кто оказался рядом с помятой машиной, увидели мертвую собаку. Очевидцы сразу срастили одно с другим и вызвали полицию с сообщением, что кто-то выкинул с верхних этажей чихуа и несчастный пес упал на машину.

    Автомобиль пострадал достаточно серьезно — у него сильно промята крыша, заднее стекло выбито полностью.

    Полиция ищет владельца собаки.

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    Комментарии 14

    инкогнитто13 Июл 2024 в 12:08
    ...когда очередная самодостатошная купила себе крыску, а мужика это явно подбешивало
    +0−1
    муматор13 Июл 2024 в 11:57
    "сразу срастили одно с другим" - что, простите?
    +0−0
    13.13.13.1313 Июл 2024 в 11:55
    Ну и люди🤮 собаку то за что??
    +4−0
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