В поместье, где снимали «Гарри Поттера» и фильмы о Джеймсе Бонде, будут сажать виноградники

В поместье Бленхейм Палас, где родился Уинстон Черчилль и снимали бестселлеры о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде будут развивать виноделие. Об этом 12 июля сообщает Decanter.



Компания Blenheim Palace Estate ищет партнера для посадки виноградника на 60,7 га (150 акров) и предлагает ему производить вино «мирового класса» под совместным брендом. Рой Кокс, управляющий директор поместьем Blenheim Palace, говорит, что это предложение — шанс создать наследие в такое критическое время для сельского бизнеса Великобритании.