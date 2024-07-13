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    В поместье, где снимали «Гарри Поттера» и фильмы о Джеймсе Бонде, будут сажать виноградники

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    В поместье Бленхейм Палас, где родился Уинстон Черчилль и снимали бестселлеры о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде будут развивать виноделие. Об этом 12 июля сообщает Decanter.

    Компания Blenheim Palace Estate ищет партнера для посадки виноградника на 60,7 га (150 акров) и предлагает ему производить вино «мирового класса» под совместным брендом. Рой Кокс, управляющий директор поместьем Blenheim Palace, говорит, что это предложение — шанс создать наследие в такое критическое время для сельского бизнеса Великобритании.

    Бленхеймский дворец расположен в Котсуолдсе, построен в 18 веке. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, он принимает более миллиона посетителей в год. В нем родился Уинстон Черчилль, в нем снимали фильмы о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде. Земля, отведенная под виноградники, составляет небольшую часть поместья от 4 856 гектаров (12 000 акров). Сажать виноград можно будет в мае 2026 года.

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