    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    761мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.74eur95.76

    Получить сразу три квоты невозможно. Четырёхлетнему петербуржцу нужна помощь в лечении

    923
    Фото: из семейного архива
    ПоделитьсяПоделиться

    Саид родился с деформацией стоп и сросшимися пальцами на руке. Петербургские медики исправили косолапость и разделили пальчики. Но недавно врачи диагностировали рецидив косолапости, а также контрактуры и рубцы между пальцами руки. Мальчику необходимо в короткий промежуток времени провести несколько операций, но квоту в этом году можно получить только на одну.

    «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

    Саид Хатков, 4 года.

    Деформация стоп и кисти.

    Требуются операции. Стоимость 276 905 ₽.

    «Сын родился слабым, с деформацией лица, грудной клетки, ног и сросшимися пальцами левой руки. Из больницы его выписали через два месяца, диагностировав общее недоразвитие и косолапость. Стопы Саида были развернуты вверх и внутрь, пятка — наружу.

    В 2021 году у него выявили два редких генетических врождённых синдрома, при которых может частично или полностью отсутствовать большая грудная мышца и мимика лица. Поэтому у сына недоразвита грудная клетка, деформирована кисть и на лице работают только жевательные мышцы, даже глаза не двигаются — чтобы следить за предметами, он поворачивает голову.

    Мы начали с решения ортопедических проблем. В петербургском Центре имени Альбрехта Саиду провели лечение по методу Понсети — гипсования и операцию по рассечению ахиллова сухожилия. Косолапость удалось исправить. Затем врачи разделили сросшиеся пальцы левой кисти. Два года сын носил специальную обувь, проходил курсы реабилитации, и это дало результаты — он научился ходить, бегать, брать предметы, самостоятельно есть, писать и рисовать.

    Но недавно я заметила, что стопы вновь начали заворачиваться внутрь, Саид стал запинаться и часто падать. На осмотре ортопеды диагностировали рецидив косолапости, а также контрактуры и рубцы между пальцами руки. Сыну необходимо сложное хирургическое лечение ног и руки. Хирурги выведут стопы насколько возможно в правильное положение и зафиксируют специальными спицами, затем займутся кистью.

    Чтобы достичь хорошего результата, операции на обеих ногах необходимо провести с минимальным перерывом. Но получить в этом году можно лишь одну госквоту на лечение, а нужно три. Прошу, помогите оплатить две операции для сына! Самим нам не справиться: детей трое, работает только муж». Асият Хаткова, Санкт-Петербург.

    Андрей Кольцов, заведующий первым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

    «У Саида симбрахидактилия (укорочение и сращение пальцев. — Русфонд) левой кисти, рецидив врождённой косолапости, более выраженный справа. Мальчику необходимо хирургическое лечение: устранение комбинированной деформации стоп и пальцев левой кисти».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    ИЛИ ЗДЕСЬ

    Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

    Контакты для оказания помощи:

    8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

    тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

    В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

    Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

    Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

    Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

    Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

    За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

    В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

    Фото: из семейного архива

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний