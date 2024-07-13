Правда ли, что тампон может застрять, а отсутствие секса вредит здоровью? 11 стыдных вопросов гинекологу

Ироничные шуточки про женское здоровье, кажется, в свой адрес получала каждая девочка, девушка, женщина. Но, несмотря на это, тема, на самом деле, до сих пор остается табуированной для широкого обсуждения, а потому вокруг нее по-прежнему циркулирует огромное количество мифов и стереотипов.
Чтобы разобраться, где правда, а где — передергивание фактов, мы обратились с простыми, но важными вопросами к кандидату медицинских науку, врачу акушеру-гинекологу, руководителю Центра инновационной медицины Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ) и научному сотруднику лаборатории гинекологической эндокринологии Людмиле Лазаревой.
ПМС — это миф? Всегда ли, когда у женщины меняется настроение перед месячными ,— это ПМС?
ПМС, безусловно, существует. Более того, это настоящий диагноз — предменструальный синдром. Симптомы могут быть разными и варьироваться от легких до тяжелых. Эмоционально женщина может испытывать раздражительность, перепады настроения, тревожность или даже депрессию.
Физические проявления часто включают болезненность и набухание груди, боли внизу живота, головные боли и повышенную утомляемость. Также могут наблюдаться проблемы со сном и изменение аппетита.
ПМС может начинаться за неделю до менструации или даже раньше. Важно понимать, что не любое изменение самочувствия перед месячными — это ПМС. Все клинические симптомы неспецифичны и могут быть признаком других заболеваний. Например, слабость может быть признаком анемии.
Чтобы точно определить, ПМС это или нет, нужно обратиться к доктору. Гинеколог проведет необходимые обследования, в том числе проверит гормональный уровень и микроэлементы. Если нужно, назначит лечение.
Сильная боль во время месячных — это нормально или надо как‑то лечиться?
Менструации должны быть безболезненными. Норма — это отсутствие боли во время менструации. Боль может возникать по разным причинам. Во-первых, из-за неправильного сокращения матки и заброса крови через фаллопиевы трубы в брюшную полость.
Боли во время месячных также могут быть связаны с такими патологическими состояниями, как эндометриоз (когда ткань, похожая на внутренний слой матки, растет за ее пределами), миома матки (доброкачественные опухоли в матке), воспалительные заболевания органов малого таза, полип эндометрия и другие.
Гинеколог может помочь выяснить причину боли и назначить соответствующее лечение.
Может ли застрять тампон? Можно ли умереть от заражения крови из-за тампонов?
Тампон обычно не может застрять, если только не оторвалась ниточка для его извлечения. Однако часто женщины просто забывают про установленный тампон, что может быть опасно. Важно помнить, что использовать тампон нужно не дольше
Находясь во влагалище, тампон создает комфортную среду для развития бактерий и микроорганизмов. Это связано с самим тампоном, впитанными им выделениями, а также повышением температуры тела во время менструации. Поэтому крайне важно вовремя извлекать тампон.
При длительном нахождении тампона во влагалище действительно возможны серьезные осложнения. Это могут быть тромбозы, некрозы тканей. Может развиться септическое состояние различной степени тяжести.
Поэтому нужно понимать, что любым средством гигиены необходимо пользоваться правильно, иначе могут возникнуть неприятные осложнения и последствия. На каждом изделии есть инструкция по применению, которой следует строго придерживаться.
До какого возраста можно рожать? А что будет, если женщина родит в 42 года? А в 48?
Чем раньше, тем лучше — это правило работает и для рождения детей. С возрастом не только количество, но и качество яйцеклеток снижается. При рождении девочка получает определенное количество фолликулов. От их количества — 400, 200 или
После 40 лет шансы забеременеть и выносить здорового ребенка уменьшаются. К 48 годам у большинства женщин уже нет возможности забеременеть естественным путем. Также важно помнить, что с возрастом увеличиваются риски для здоровья матери и ребенка.
Поэтому, если вы планируете беременность после 35 лет, лучше проконсультироваться с врачом. Он может предложить дополнительные обследования и дать рекомендации по подготовке к беременности.
Правда ли, что роды благотворно влияют на женское здоровье?
Беременность и роды — это трудоемкий процесс, требующий мобилизации всех женских возможностей. Женщина кормит и выращивает еще одного человека, что создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, органы малого таза.
Однако беременность может быть профилактикой некоторых серьезных патологических состояний женской репродуктивной системы, например эндометриоза. Во время беременности вырабатывается большое количество прогестерона, который активно его подавляет.
С миомой матки ситуация неоднозначная. Миома может уменьшиться и перестать расти во время беременности, но всё зависит от рецепторов в ней. Если преобладают рецепторы к прогестерону, миома может расти и во время беременности.
Если у женщины нет миомы и эндометриоза, сам процесс беременности откладывает по времени возникновение этих заболеваний, то есть является профилактикой этих состояний.
Правда ли, что если сидеть на холодном или ходить в капронках зимой, то можно подхватить цистит?
Да, переохлаждение может способствовать развитию цистита. Когда организм переохлаждается, сосуды сужаются, уменьшая кровоток в области малого таза. Затем, когда тело согревается, сосуды резко расширяются, отмечается местное повышение температуры. Это может вызвать асептическое воспаление из-за избытка кровотока и активации провоспалительных компонентов.
Если в организме есть какие-то бактерии, с которыми мы обычно «договариваемся», в таких условиях они могут стать более агрессивными. Создается своего рода инкубатор — повышенная температура, усиленный кровоток. В результате мы можем получить воспалительные процессы, в том числе цистит.
То есть само по себе переохлаждение не вызывает цистит — оно лишь выступает провоцирующим фактором для бактерий, которые уже были у женщины, но не проявляли себя. Чтобы снизить риск цистита, старайтесь одеваться по погоде, не сидите долго на холодных поверхностях, соблюдайте правила личной гигиены и при первых симптомах обращайтесь к врачу.
Ежедневки — это безопасно?
Ежедневные прокладки могут быть безопасными при правильном использовании. Важно менять прокладку каждые
После физической активности или купания прокладку следует менять. При появлении раздражения или дискомфорта лучше прекратить использование.
Длительное ношение одной прокладки может создать среду, благоприятную для размножения бактерий. Это может привести к раздражению, зуду или даже инфекциям.
Насколько безопасны современные оральные контрацептивы?
Современные оральные контрацептивы в целом безопасны. Однако нужно учитывать, что у некоторых женщин могут быть заболевания, ограничивающие прием не только оральных контрацептивов, но и других препаратов. Например, если у женщины есть склонность к тромбофилии, необходимо контролировать состояние гемостаза и оценивать риск тромбоза.
Важно, что даже если в анамнезе у женщины был тромбоз, это не является абсолютным противопоказанием к назначению контрацептивов. В таких случаях их можно использовать параллельно с кроворазжижающими препаратами. Согласно последним клиническим руководствам, прием контрацептивов на фоне антикоагулянтов рекомендуется, так как риски при наступлении беременности в этом случае гораздо выше, чем при приеме контрацептивов.
Контрацептивы можно принимать не только для предохранения от нежелательной беременности. Они помогают снизить избыточный рост волос, контролируют выработку тестостерона и его переход в дигидротестостерон, вызывающий акне. Также они контролируют предменструальный синдром, нормализуют гормональный фон, эффективны при обильных менструациях, которые могут привести к анемии и повысить риск патологических процессов.
Однако важно помнить, что назначать контрацептивы самостоятельно не стоит. Необходима консультация врача, который подберет подходящий препарат с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья женщины.
Вредно ли длительное половое воздержание для женского здоровья?
Научных данных о вреде длительного полового воздержания для физического здоровья нет. Это больше вопрос психологического комфорта.
Половые контакты вызывают выработку эндорфинов и позитивные эмоции. Без близкого партнера можно испытывать некоторую депрессию.
Но если человеку комфортно при половом воздержании, то это нормально.
В каком возрасте мама должна отвести девочку к гинекологу?
Первый осмотр девочки гинекологом происходит уже в возрасте 1 месяца. Затем гинекологи осматривают девочек на регулярных профилактических осмотрах в строго определенный возраст — 3, 6, 13, 15, 16, 17 лет. В остальные возрастные периоды осмотр девочки проводит врач-педиатр, который направляет пациентку к профильному специалисту, если для этого есть показания.
И здесь как раз очень существенна роль мамы. Важно, чтобы она внимательно следила за состоянием дочери и обращалась к врачу при любых тревожных симптомах, таких как боль или дискомфорт в области гениталий, необычные выделения, проблемы с мочеиспусканием или ранние признаки полового созревания.
Первые визиты к гинекологу должны быть позитивным опытом, формирующим доверительное отношение к врачу и заботу о своем здоровье.
Как понять, что гинеколог, к которому ты ходишь, — плохой специалист?
Если у вас нет медицинского образования в области гинекологии, объективно оценить квалификацию врача довольно сложно.
Важно понимать, что несогласие пациентки с мнением или назначениями гинеколога не означает автоматически, что врач — плохой специалист. Иногда это может быть признаком того, что вы просто не нашли общий язык или врач не смог доступно объяснить свою точку зрения.
Бывают ситуации, когда врач просто «не ваш». У каждого специалиста есть свой подход к работе и области, в которых он особенно силен. Например, есть врачи, которые специализируются на профосмотрах и работают строго по стандартам. Другие могут иметь более узкую специализацию.
На мой взгляд, в Иркутске на данный момент нет плохих акушеров-гинекологов. Но если вы чувствуете, что не получаете ответов на свои вопросы или вам некомфортно с данным врачом, возможно, стоит обратиться за вторым мнением или поискать другого специалиста. Однако это не обязательно означает, что ваш текущий гинеколог — плохой специалист. Важно найти того, кому вы будете доверять и с кем сможете открыто обсуждать вопросы своего здоровья.