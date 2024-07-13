Правда ли, что тампон может застрять, а отсутствие секса вредит здоровью? 11 стыдных вопросов гинекологу

ПМС, безусловно, существует. Более того, это настоящий диагноз — предменструальный синдром. Симптомы могут быть разными и варьироваться от легких до тяжелых. Эмоционально женщина может испытывать раздражительность, перепады настроения, тревожность или даже депрессию.

Физические проявления часто включают болезненность и набухание груди, боли внизу живота, головные боли и повышенную утомляемость. Также могут наблюдаться проблемы со сном и изменение аппетита.



ПМС может начинаться за неделю до менструации или даже раньше. Важно понимать, что не любое изменение самочувствия перед месячными — это ПМС. Все клинические симптомы неспецифичны и могут быть признаком других заболеваний. Например, слабость может быть признаком анемии.



Чтобы точно определить, ПМС это или нет, нужно обратиться к доктору. Гинеколог проведет необходимые обследования, в том числе проверит гормональный уровень и микроэлементы. Если нужно, назначит лечение.

