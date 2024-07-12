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    В Петропавловской крепости после полуденного выстрела пушки пройдет церемония развода караулов

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    1 комментарий

    Торжественная церемония развода караулов пройдет в предстоящую субботу в Петропавловской крепости впервые за более чем четыре года. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Ленинградского военного округа.

    Церемония начинается с традиционного полуденного выстрела сигнального орудия Петропавловской крепости. Почетный караул покажет строевые приемы с оружием. Аккомпанемент составит оркестр Михайловской военной артиллерийской академии.

    Действующий церемониал носит символический характер и призван продемонстрировать историческую преемственность ратных традиций российского воинства, добавили в пресс-службе.

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    Комментарии 1

    ixform12 Июл 2024 в 23:43
    ну вообще музыкальные войсковые части это рудимент
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