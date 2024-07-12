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    На загородном рынке Петербурга спрос вырос на 22%, земля для ИЖС подорожала на 20–25%

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    На загородном рынке за первое полугодие 2024 года было продано 4,9 тысячи лотов. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это на 22% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

    — 90% спроса на загородном рынке приходится на участки без подряда, — говорит директор КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Они показывают стабильную динамику начиная с пикового 2021 года за счет пополнения рынка новым предложением. Остальные 10% спроса делят между собой коттеджи и таунхаусы. При этом объем продаж домовладений сопоставим с первым полугодием 2023 года и может обогнать прошлогодние показатели.

    По данным аналитиков, земля в районах города и области, наиболее востребованных для ИЖС, подорожала на 20–25%. Дороже всего обойдется сотка в городском Петродворцовом районе — 943 тысячи рублей, из областных локаций дороже всего земля в Выборгском районе — 537 тысяч рублей за сотку.

    Среди участков популярнее всего земли в ценовой группе от 100 до 300 тысяч рублей за сотку, на них приходится 60% всех сделок. Как отмечают аналитики, в среднем бюджет покупки участков без подряда составляет 1,8 миллиона рублей, но покупатели начинают экономить и покупают более компактные участки, в среднем площадью до 8–9 соток.

    Среди трендов рынка Ольга Трошева отметила сглаживание разницы между ИЖС и СНТ для покупателя, увеличение доли садовых домов для постоянного проживания, тренд к сокращению средней площади коттеджей и участков, смещение фокуса покупателей на одноэтажные дома.

    Также, по ее словам, на рынке продолжится преобладание формата земельных участков с подрядом и без подряда, а еще появится сегмент инвестиционных покупателей.

    — Появилась ниша для подрядных компаний, частных инвесторов и «микродевелоперов», которые инвестируют в покупку и строительство домов в ипотеку по госпрограмме с целью дальнейшей продажи или сдачи в аренду, — уточнила она.

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