Встречу премьер-министра Индии Нарендры Моди с российским президентом Владимиром Путиным обсудили на прошедшей неделе ведущие и гости общественно-политических шоу российского ТВ. В телеэфирах также разбирали декларацию с юбилейного саммита НАТО. Главные тезисы 12 июля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
— Индия как априори мирная сторона «нокаутировала» американцев, укрепив связи с Россией.
— Приезд Нарендры Моди в Россию накануне юбилейного саммита НАТО произвел «эффект разорвавшейся бомбы».
— «Все русофобы мира», присутствовавшие на саммите, следили за Джо Байденом, «как бы он не упал».
— В новой декларации 75-летнего Североатлантического альянса Россия остается «самой значительной прямой угрозой».
Как настоящие телеэксперты, мы отправляем нашу традиционную рубрику в отпуск, чтобы она повалялась под солнцем Отечества и вернулась свежей и переосмысленной. Чтобы не подвергнуться за это время влиянию мирового «антикозизма», смотрите последний в этом сезоне выпуск «Коробки передач».