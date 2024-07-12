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    Визит Моди в Россию и юбилейный саммит НАТО. Как на российском ТВ осмысляли «явную лажу»

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    1 комментарий

    Встречу премьер-министра Индии Нарендры Моди с российским президентом Владимиром Путиным обсудили на прошедшей неделе ведущие и гости общественно-политических шоу российского ТВ. В телеэфирах также разбирали декларацию с юбилейного саммита НАТО. Главные тезисы 12 июля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    — Индия как априори мирная сторона «нокаутировала» американцев, укрепив связи с Россией.

    — Приезд Нарендры Моди в Россию накануне юбилейного саммита НАТО произвел «эффект разорвавшейся бомбы».

    — «Все русофобы мира», присутствовавшие на саммите, следили за Джо Байденом, «как бы он не упал».

    — В новой декларации 75-летнего Североатлантического альянса Россия остается «самой значительной прямой угрозой».

    Как настоящие телеэксперты, мы отправляем нашу традиционную рубрику в отпуск, чтобы она повалялась под солнцем Отечества и вернулась свежей и переосмысленной. Чтобы не подвергнуться за это время влиянию мирового «антикозизма», смотрите последний в этом сезоне выпуск «Коробки передач».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 1

    Васисуалий Лошков12 Июл 2024 в 21:23
    визит индуса,за новыми безвозвратными вливаниями-это прорыв!!после большого договора с Ыном!
    +1−0
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