Дороги Петербурга «покраснели» к вечеру. Пробки стекаются к выездам

Загруженность петербургских дорог к вечернему часу пик 12 июля выросла до 6 баллов вместо обычных пяти, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Немало заторов скопилось на КАД, на ЗСД образовалась «предвыходная» пробка.
По данным сервиса, кольцевая встала на севере, юге и юго-востоке Петербурга. Семикилометровый затор собрался на внешнем кольце перед съездом на Новоприозерское шоссе, которое сейчас стоит у развязки с КАД в обе стороны. С внутреннего кольца тоже плотно, но пробка не такая длинная. Рядом под кольцом встала дорога в Мурино и Новое Девяткино.
На востоке города — небольшой, но плотный затор в сторону области на развязке КАД с Колтушским шоссе. Далее внутреннее кольцо стоит 5 километров до Мурманского шоссе. На внешнем пробка в сторону «Колы» почти вдвое больше. Само Мурманское в область тормозит уже от Народной улицы. Плотная пробка наблюдается и на Октябрьской набережной.
На юге КАД стоит почти 7 километров от Софийской улицы до Пулковского шоссе. С внешнего кольца к Пулковскому тоже плотно от ЗСД. «Бордовые» пробки собрались на въезде в Шушары. А вот затор на Пулковском шоссе к выезду из Петербурга пока весьма щадящий.
Многокилометровый затор также собрался на Западном скоростном диаметре. Пробка тянется почти 11 километров от Васильевского острова к северной развязке с КАД.
В центре уже намного свободнее, чем было днем. Плотно забиты улицы в районе площади Восстания, у Троицкого моста. Пробки на Каменноостровском проспекте, Пироговской и Выборгской набережных к северу города, а также Арсенальной и Свердловской — к Пискаревскому проспекту.