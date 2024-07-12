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    Пробки

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    Дороги Петербурга «покраснели» к вечеру. Пробки стекаются к выездам

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    Загруженность петербургских дорог к вечернему часу пик 12 июля выросла до 6 баллов вместо обычных пяти, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Немало заторов скопилось на КАД, на ЗСД образовалась «предвыходная» пробка.

    По данным сервиса, кольцевая встала на севере, юге и юго-востоке Петербурга. Семикилометровый затор собрался на внешнем кольце перед съездом на Новоприозерское шоссе, которое сейчас стоит у развязки с КАД в обе стороны. С внутреннего кольца тоже плотно, но пробка не такая длинная. Рядом под кольцом встала дорога в Мурино и Новое Девяткино.

    На востоке города — небольшой, но плотный затор в сторону области на развязке КАД с Колтушским шоссе. Далее внутреннее кольцо стоит 5 километров до Мурманского шоссе. На внешнем пробка в сторону «Колы» почти вдвое больше. Само Мурманское в область тормозит уже от Народной улицы. Плотная пробка наблюдается и на Октябрьской набережной.

    На юге КАД стоит почти 7 километров от Софийской улицы до Пулковского шоссе. С внешнего кольца к Пулковскому тоже плотно от ЗСД. «Бордовые» пробки собрались на въезде в Шушары. А вот затор на Пулковском шоссе к выезду из Петербурга пока весьма щадящий.

    Многокилометровый затор также собрался на Западном скоростном диаметре. Пробка тянется почти 11 километров от Васильевского острова к северной развязке с КАД.

    В центре уже намного свободнее, чем было днем. Плотно забиты улицы в районе площади Восстания, у Троицкого моста. Пробки на Каменноостровском проспекте, Пироговской и Выборгской набережных к северу города, а также Арсенальной и Свердловской — к Пискаревскому проспекту.

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