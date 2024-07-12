Дороги Петербурга «покраснели» к вечеру. Пробки стекаются к выездам

По данным сервиса, кольцевая встала на севере, юге и юго-востоке Петербурга. Семикилометровый затор собрался на внешнем кольце перед съездом на Новоприозерское шоссе, которое сейчас стоит у развязки с КАД в обе стороны. С внутреннего кольца тоже плотно, но пробка не такая длинная. Рядом под кольцом встала дорога в Мурино и Новое Девяткино.

На востоке города — небольшой, но плотный затор в сторону области на развязке КАД с Колтушским шоссе. Далее внутреннее кольцо стоит 5 километров до Мурманского шоссе. На внешнем пробка в сторону «Колы» почти вдвое больше. Само Мурманское в область тормозит уже от Народной улицы. Плотная пробка наблюдается и на Октябрьской набережной.

На юге КАД стоит почти 7 километров от Софийской улицы до Пулковского шоссе. С внешнего кольца к Пулковскому тоже плотно от ЗСД. «Бордовые» пробки собрались на въезде в Шушары. А вот затор на Пулковском шоссе к выезду из Петербурга пока весьма щадящий.