Приставы опечатали здания на Салова за нарушение пожарной безопасности

В Петербурге судебные приставы приняли решение о временной приостановке деятельности компании «Гамма СПб» в связи с повторными нарушениями требований пожарной безопасности. Они опечатали помещения двух корпусов здания, предназначенных для производства и хранения товаров, сообщило городское управление ФССП 12 июля .



На улице Салова на 30 дней опечатали помещения в двух корпусах дома 36 , где около 20 организаций арендовали помещения. Фрунзенский районный суд признал владельца «Гамма СПб» виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности — ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ .

