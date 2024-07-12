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    Приставы опечатали здания на Салова за нарушение пожарной безопасности

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    В Петербурге судебные приставы приняли решение о временной приостановке деятельности компании «Гамма СПб» в связи с повторными нарушениями требований пожарной безопасности. Они опечатали помещения двух корпусов здания, предназначенных для производства и хранения товаров, сообщило городское управление ФССП 12 июля.

    На улице Салова на 30 дней опечатали помещения в двух корпусах дома 36, где около 20 организаций арендовали помещения. Фрунзенский районный суд признал владельца «Гамма СПб» виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности — ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

    Отмечается, что здание относится к категории высокого риска.

    Федеральная служба судебных приставов

    Ранее «Гамма СПб» уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности — ст. 20.4 КоАП РФ. Тогда организацию оштрафовали на 80 тысяч рублей. Компания, в свою очередь, оплатила штраф, но нарушения не устранила, о чем стало известно позже.

    В ходе внепланового инспекционного визита установили, что здание до сих пор не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом, пожарные гидранты засыпаны грунтом и заполнены водой, трубопроводы демонтированы. В помещениях также отсутствует система пожарной сигнализации. На 3–4 этажах нет технических средств, которые могли бы обеспечивать передачу сигнала о пожаре на пульт Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Петербургу.

    Фрунзенский районный суд признал, что организация нарушает правила пожарной безопасности во второй раз, и решил закрыть её на месяц — это время нельзя пользоваться складами, производственными и офисными помещениями. Чтобы никто не мог туда зайти, приставы повесили пломбы и опечатали помещения. При этом суд разрешил организации работать над исправлением нарушений.

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