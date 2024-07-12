Приставы опечатали здания на Салова за нарушение пожарной безопасности

В Петербурге судебные приставы приняли решение о временной приостановке деятельности компании «Гамма СПб» в связи с повторными нарушениями требований пожарной безопасности. Они опечатали помещения двух корпусов здания, предназначенных для производства и хранения товаров, сообщило городское управление ФССП
На улице Салова на
Отмечается, что здание относится к категории высокого риска.
Федеральная служба судебных приставов
Ранее «Гамма СПб» уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности —
В ходе внепланового инспекционного визита установили, что здание до сих пор не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом, пожарные гидранты засыпаны грунтом и заполнены водой, трубопроводы демонтированы. В помещениях также отсутствует система пожарной сигнализации. На
Фрунзенский районный суд признал, что организация нарушает правила пожарной безопасности во второй раз, и решил закрыть её на месяц — это время нельзя пользоваться складами, производственными и офисными помещениями. Чтобы никто не мог туда зайти, приставы повесили пломбы и опечатали помещения. При этом суд разрешил организации работать над исправлением нарушений.