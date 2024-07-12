В Польше разбился учебно-тренировочный самолет М-346 Master

В Польше рухнул учебно-тренировочный самолет М-346 Master во время летных учений. Воздушное судно охватило пламя после удара о взлетно-посадочную полосу. Об этом в пятницу, 12 июля , сообщают польские СМИ.



В аэропорту Гдыня-Косаково примерно в 13:00 произошло крушение самолета М-346 Maste r, который загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта.



Как говорит представитель командования ВС Польши подполковник Марек Павляк, причины крушения пока неизвестны.



Отмечается, что на борту находился только пилот. По словам инспектора ВВС Польши генерала дивизии Иренеуша Новака, у мужчины не было попытки катапультироваться, поэтому он погиб.

