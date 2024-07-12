В Польше разбился учебно-тренировочный самолет М-346 Master

В Польше рухнул учебно-тренировочный самолет
В аэропорту Гдыня-Косаково примерно в 13:00 произошло крушение самолета
Как говорит представитель командования ВС Польши подполковник Марек Павляк, причины крушения пока неизвестны.
Отмечается, что на борту находился только пилот. По словам инспектора ВВС Польши генерала дивизии Иренеуша Новака, у мужчины не было попытки катапультироваться, поэтому он погиб.
Летные учения проводились в пятницу,
М-346 Master, известный в польской армии как Bielik, представляет двухместный двухмоторный самолет, предназначенный для повышения квалификации в области авиационной подготовки. По сведениям СМИ, в 2020 году в Польше было 16 таких самолетов.