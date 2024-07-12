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    В Польше разбился учебно-тренировочный самолет М-346 Master

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    2 комментария

    В Польше рухнул учебно-тренировочный самолет М-346 Master во время летных учений. Воздушное судно охватило пламя после удара о взлетно-посадочную полосу. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщают польские СМИ.

    В аэропорту Гдыня-Косаково примерно в 13:00 произошло крушение самолета М-346 Master, который загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта.

    Как говорит представитель командования ВС Польши подполковник Марек Павляк, причины крушения пока неизвестны.

    Отмечается, что на борту находился только пилот. По словам инспектора ВВС Польши генерала дивизии Иренеуша Новака, у мужчины не было попытки катапультироваться, поэтому он погиб.

    Летные учения проводились в пятницу, 12 июля, в преддверии субботних выступлений, которые планировалось посвятить празднованию 30-летия бригады военно-морской авиации государства. Из-за авиакатастрофы торжества отменили.

    М-346 Master, известный в польской армии как Bielik, представляет двухместный двухмоторный самолет, предназначенный для повышения квалификации в области авиационной подготовки. По сведениям СМИ, в 2020 году в Польше было 16 таких самолетов.

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    АвиакатастрофаПольшаМ-346 Master
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    Комментарии 2

    Васисуалий Лошков12 Июл 2024 в 17:52
    мол не грустите по сухому))
    +0−1
    Панкихой12 Июл 2024 в 17:45
    Не всё СуперПуперДжету в новостях на первых полосах быть.
    +3−0
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