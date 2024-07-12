ГУП «Пассажиравтотранс» закупит туристические автобусы на 145 млн рублей. В России их не производят

Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 10 туристических автобусов на
Машины нужны ГУП для обновления парка автобусов для заказных перевозок, а также для перевозок пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам. «Замена подвижного состава позволит улучшить качество перевозок, повысить безопасность автобусных перевозок», — говорится в конкурсной документации.
В автобусе должно быть не менее
Ранее участники туристического рынка Петербурга пожаловались на дефицит туристических автобусов. Имеющийся у перевозчиков транспорт устаревает, а новый практически не приобретается. Этому мешают высокие ставки по кредитам, а также рост ставок утилизационного сбора. В России туристический транспорт никто не производит. Зато есть желающие организовать такую сборку в Петербурге.