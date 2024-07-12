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    ГУП «Пассажиравтотранс» закупит туристические автобусы на 145 млн рублей. В России их не производят

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    4 комментария

    Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 10 туристических автобусов на 145 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных на портале госзакупок 12 июля.

    Машины нужны ГУП для обновления парка автобусов для заказных перевозок, а также для перевозок пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам. «Замена подвижного состава позволит улучшить качество перевозок, повысить безопасность автобусных перевозок», — говорится в конкурсной документации.

    В автобусе должно быть не менее 55 мест. Он должен относиться к категории М3, класс III, быть оснащен дизельным двигателем и иметь экологический класс не ниже ЕВРО-5.

    Ранее участники туристического рынка Петербурга пожаловались на дефицит туристических автобусов. Имеющийся у перевозчиков транспорт устаревает, а новый практически не приобретается. Этому мешают высокие ставки по кредитам, а также рост ставок утилизационного сбора. В России туристический транспорт никто не производит. Зато есть желающие организовать такую сборку в Петербурге.

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    Комментарии 4

    25346053112 Июл 2024 в 17:53
    Закупить тук-туки из Индии, там миллиарды зависли.
    +1−0
    28206267512 Июл 2024 в 17:49
    А почему их не производят?
    +0−0
    alexadmin12 Июл 2024 в 17:33
    ГУП «Пассажиравтотранс» перевез всех жителей и решил взяться за туристов?
    +0−2
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