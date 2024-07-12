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    Скончалась народная артистка России Любовь Стриженова

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    Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости.

    Отмечается, что монахиня Иудифь (в миру Любовь Стриженова) скончалась в возрасте 82 лет. В женском подворье преподобного Вассиана она жила с 2008 года.

    Стриженова окончила школу-студию МХАТ, а после служила на сцене МХАТа. Ее фильмография насчитывает порядка 19 картин, среди которых «Нос», «Каникулы Кроша», «Бесы».

    Отпевание Стриженовой состоится в воскресенье, 14 июля.

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