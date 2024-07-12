Скончалась народная артистка России Любовь Стриженова

Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре. Об этом 12 июля сообщает РИА Новости.



Отмечается, что монахиня Иудифь (в миру Любовь Стриженова) скончалась в возрасте 82 лет. В женском подворье преподобного Вассиана она жила с 2008 года.



Стриженова окончила школу-студию МХАТ, а после служила на сцене МХАТа. Ее фильмография насчитывает порядка 19 картин, среди которых «Нос», «Каникулы Кроша», «Бесы».



Отпевание Стриженовой состоится в воскресенье, 14 июля.

