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    В Госдуме разработан законопроект, относящий преступления в сфере незаконной миграции к тяжким и особо тяжким

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    6 комментариев

    Все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут признаны тяжкими и особо тяжкими. Об этом в пятницу, 12 июля, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

    Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагают отнести преступления в сфере организации незаконной миграции к тяжким и особо тяжким. Наказание за них предполагает лишение свободы от 10 лет и выше.

    Согласно инициативе депутатов, также будет введен запрет на посредничество при проведении экзаменов для иностранцев по русскому языку. Кроме того, предлагают ввести меры по внесудебной блокировке сайтов, которые рекламируют услуги по нелегальному оформлению документов для иностранцев.

    «Пособничество в организации нелегальной миграции — предательство по отношению к гражданам России», — отметила Ирина Яровая.

    При этом вице-спикер Госдумы добавила, что несоблюдение правил пребывания в России будет считаться отягчающим обстоятельством при назначении наказания за совершенные иностранцами преступления.

    По словам Ирины Яровой, в течение недели все уполномоченные министерства и правоохранители должны дать обратную связь по проекту закона.

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    Ирина ЯроваяГосдумаЗаконопроектНелегальная миграцияОсобо тяжкие преступления
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    Комментарии 6

    Абрикосов12 Июл 2024 в 16:22
    Одобрямс!!! Давно пора!!!
    +0−0
    firma12 Июл 2024 в 16:21
    Осталось уточнить красную линию границы между незаконной и законной миграцией, а то может оказаться что вся законная по сути своей незаконная
    +0−0
    MidNightWoodpecker12 Июл 2024 в 16:16
    То есть теперь организатора завоза афро-африканцев на велосипедах в сторону Суоми посодют?
    +1−0
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