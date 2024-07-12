В Госдуме разработан законопроект, относящий преступления в сфере незаконной миграции к тяжким и особо тяжким

Все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут признаны тяжкими и особо тяжкими. Об этом в пятницу, 12 июля, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.



Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагают отнести преступления в сфере организации незаконной миграции к тяжким и особо тяжким. Наказание за них предполагает лишение свободы от 10 лет и выше.



Согласно инициативе депутатов, также будет введен запрет на посредничество при проведении экзаменов для иностранцев по русскому языку. Кроме того, предлагают ввести меры по внесудебной блокировке сайтов, которые рекламируют услуги по нелегальному оформлению документов для иностранцев.

