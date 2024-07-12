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    Бастрыкин назначил проверку в Москве: толпа иностранцев выгнала детей с футбольного поля

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    27 комментариев

    В Сети распространяется видео, на котором около 40 мигрантов выгнали детей с футбольного поля в Северо-Западном округе Москвы. По данному факту председатель Следственного комитета РФ распорядился провести проверку.

    О проверке сообщает пресс-служба Следственного комитета 12 июля. Видеозапись накануне была распространена в телеграм-каналах. Утверждается, что взрослые довели школьников до слез, но на помощь им пришли некие общественники.

    Это не первый подобный случай в Москве. В конце мая при таких же обстоятельствах полиция задержала несколько мигрантов на поле возле школы в Можайском районе.

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    Комментарии 27

    Melchett12 Июл 2024 в 16:15
    мало фактуры в новости, практически один заголовок
    +0−0
    Дондигидон12 Июл 2024 в 16:14
    Так, значит кроме мечетей им ещё футбольных полей не хватает. Что ещё изволите?
    +1−0
    28027473812 Июл 2024 в 16:04
    одной рукой выгоняют а другой пускают толпы этих зверюг. надоело уже! гнать их всех по домам родным. надоело каждый день пачками слышать как эти недо человеки тут кошмары устраивают
    +2−0
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