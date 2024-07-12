Бастрыкин назначил проверку в Москве: толпа иностранцев выгнала детей с футбольного поля

В Сети распространяется видео, на котором около 40 мигрантов выгнали детей с футбольного поля в Северо-Западном округе Москвы. По данному факту председатель Следственного комитета РФ распорядился провести проверку.

О проверке сообщает пресс-служба Следственного комитета 12 июля. Видеозапись накануне была распространена в телеграм-каналах. Утверждается, что взрослые довели школьников до слез, но на помощь им пришли некие общественники.

Это не первый подобный случай в Москве. В конце мая при таких же обстоятельствах полиция задержала несколько мигрантов на поле возле школы в Можайском районе.