Казахстанская фондовая биржа обсуждает возможность выкупа своих акций у Мосбиржи, чтобы избежать риска вторичных санкций

Казахстанская фондовая биржа (KASE) изучает возможность выкупа своих акций у Мосбиржи. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге.



По словам Тимура Сулейменова, сейчас действительно идет разговор о том, что KASE предпринимает шаги для приобретения своих акций у Мосбиржи. Причиной тому является желание Казахстанской фондовой биржи минимизировать риски, связанные с вторичными санкциями.



«Они продолжают большую международную деятельность, развиваются, хотят новые отношения выстраивать с различными партнерами. И один из акционеров, который находится под санкциями, им в этом действительно мешает. Эта работа ведется», — объяснил председатель Национального банка.

