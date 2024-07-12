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    Казахстанская фондовая биржа обсуждает возможность выкупа своих акций у Мосбиржи, чтобы избежать риска вторичных санкций

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    1 комментарий

    Казахстанская фондовая биржа (KASE) изучает возможность выкупа своих акций у Мосбиржи. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге.

    По словам Тимура Сулейменова, сейчас действительно идет разговор о том, что KASE предпринимает шаги для приобретения своих акций у Мосбиржи. Причиной тому является желание Казахстанской фондовой биржи минимизировать риски, связанные с вторичными санкциями.

    «Они продолжают большую международную деятельность, развиваются, хотят новые отношения выстраивать с различными партнерами. И один из акционеров, который находится под санкциями, им в этом действительно мешает. Эта работа ведется», — объяснил председатель Национального банка.

    Также Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк выражает в этом вопросе точку зрения финансового регулятора: «Мы там крупные акционеры, но наряду с нами есть еще порядка 30 акционеров». В связи с этим вопросы о том, будет ли Казахстанская фондовая биржа выкупать свои акции у Мосбиржи, необходимо направлять KASE.

    Накануне Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг обратился к своим клиентам с просьбой до 1 августа 2024 года вывести российские бумаги из своего контура. Это произошло после того, как 12 июня США наложили ограничительные меры на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Предполагается, что если бумаги не будут выведены своевременно, тогда активы могут заморозить, сообщают РИА Новости.

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    KaseМосбиржаАкцииВыкупСанкции
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    Комментарии 1

    Су Люк Ын12 Июл 2024 в 14:34
    немного уже Напоминает цап-царап! добрая Новость!
    +1−0
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