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    Центр Петербурга замер в пробках. На Невском проблем добавляет светофор

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    Дороги Петербурга днем 12 июля оказались загружены необычно сильно. Основная масса пробок при этом скопилась в центре. Водители жалуются на светофор.

    Как сообщают читатели «Фонтанки», не работает светофор на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Длинные пробки скопились на Невском в обе стороны. На место прибыл регулировщик и разруливает затор, добавляет читательница Злата. В СПб ГКУ «ДОДД» сообщили, что заявки по поводу светофора на перекрестке Невского и Владимирского поступали, на место выехала бригада специалистов.

    читательница «Фонтанки» Злата

    По данным «Яндекс.Пробок», загруженность дорог в Петербурге во втором часу дня составила 5 баллов. Это на 1 балл больше обычного для середины дня пятницы. В ближайшие три часа легче скорее всего не станет, а затем пробки начнут еще расти к вечернему часу пик.

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    Основные заторы сейчас наблюдаются именно в центре города. Плотно загружены Невский, Владимирский, Литейный и Лиговский проспекты, Садовая улица, набережная Фонтанки. Из более дальних дорог затор уже наблюдается на Народной улице. На КАД 4-километровая пробка собралась на внутреннем кольце перед вантовым мостом и на внешнем кольце в районе Бугров.

    Накануне Невский проспект тоже застревал в большой пробке, но вечером. Локальный коллапс спровоцировал сломавшийся в час пик троллейбус.

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