Центр Петербурга замер в пробках. На Невском проблем добавляет светофор

Дороги Петербурга днем 12 июля оказались загружены необычно сильно. Основная масса пробок при этом скопилась в центре. Водители жалуются на светофор.
Как сообщают читатели «Фонтанки», не работает светофор на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Длинные пробки скопились на Невском в обе стороны. На место прибыл регулировщик и разруливает затор, добавляет читательница Злата. В СПб ГКУ «ДОДД» сообщили, что заявки по поводу светофора на перекрестке Невского и Владимирского поступали, на место выехала бригада специалистов.
читательница «Фонтанки» Злата
По данным «Яндекс.Пробок», загруженность дорог в Петербурге во втором часу дня составила 5 баллов. Это на 1 балл больше обычного для середины дня пятницы. В ближайшие три часа легче скорее всего не станет, а затем пробки начнут еще расти к вечернему часу пик.
Основные заторы сейчас наблюдаются именно в центре города. Плотно загружены Невский, Владимирский, Литейный и Лиговский проспекты, Садовая улица, набережная Фонтанки. Из более дальних дорог затор уже наблюдается на Народной улице. На КАД 4-километровая пробка собралась на внутреннем кольце перед вантовым мостом и на внешнем кольце в районе Бугров.
Накануне Невский проспект тоже застревал в большой пробке, но вечером. Локальный коллапс спровоцировал сломавшийся в час пик троллейбус.