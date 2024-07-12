В Госдуме хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

На рассмотрение Госдумы внесли поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Об этом 12 июля сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Законопроект предлагает поправки в статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) УК РФ. За вовлечение детей до 14 лет в совершение преступления предполагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. Такое же наказание хотят давать за вовлечение двух и более несовершеннолетних.
Ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей предлагается усилить до 6 лет лишения свободы.
«Преступники, использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона», — заявил Пискарев. Он отметил, что после принятых несколько лет назад поправок, усиливающих ответственность за склонение детей к суициду, число таких случаев заметно снизилось, что показывает эффективность такого подхода.
По словам Пискарева, чаще всего, как показывает статистика, подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропов. В 2023 году количество таких случаев выросло в полтора раза — с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи. Также несовершеннолетних, включая младшеклассников, вовлекают в совершение диверсий. Часто это происходит именно через интернет.