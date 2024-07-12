В Госдуме хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

На рассмотрение Госдумы внесли поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Об этом 12 июля сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



Законопроект предлагает поправки в статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) УК РФ. За вовлечение детей до 14 лет в совершение преступления предполагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. Такое же наказание хотят давать за вовлечение двух и более несовершеннолетних.