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    В Госдуме хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

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    5 комментариев

    На рассмотрение Госдумы внесли поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Об этом 12 июля сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    Законопроект предлагает поправки в статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) УК РФ. За вовлечение детей до 14 лет в совершение преступления предполагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. Такое же наказание хотят давать за вовлечение двух и более несовершеннолетних.

    Ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей предлагается усилить до 6 лет лишения свободы.

    «Преступники, использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона», — заявил Пискарев. Он отметил, что после принятых несколько лет назад поправок, усиливающих ответственность за склонение детей к суициду, число таких случаев заметно снизилось, что показывает эффективность такого подхода.

    По словам Пискарева, чаще всего, как показывает статистика, подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропов. В 2023 году количество таких случаев выросло в полтора раза — с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи. Также несовершеннолетних, включая младшеклассников, вовлекают в совершение диверсий. Часто это происходит именно через интернет.

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    ГосдумаУК РФВовлечение несовершеннолетних в преступления
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    Комментарии 5

    tigr12 Июл 2024 в 13:33
    в первую очередь надо привлечь у уголовной ответственности руководство 1 канала и РТВ и Соловьева
    +2−1
    azatoth12 Июл 2024 в 13:23
    Ой нанэ нанэ что творится
    +0−2
    Wiring12 Июл 2024 в 13:16
    Только и умеют, что запрещать и ужесточать, а толку - ноль..
    +0−1
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