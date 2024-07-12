В Петербурге мужчина будет бесплатно махать метлой за неуплату алиментов

Суд обязал жителя Адмиралтейского района к отработке за неуплату алиментов своей 11-летней дочери. Он будет бесплато работать дворником. Об этом сообщает главное управление Федеральной службы приставов по Санкт-Петербургу и Ленобласти 12 июля.

Как объяснили в управлении, по началу отец изредка посылал средства на содержание дочери, однако вскоре алименты иссякли. На момент вынесения решения суда долг составлял порядка 500 тысяч рублей, однако взыскивать было не с чего: мужчина официально не трудоустроен и не имеет абсолютно никакого имущества.