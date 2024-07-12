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    В Петербурге мужчина будет бесплатно махать метлой за неуплату алиментов

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    Суд обязал жителя Адмиралтейского района к отработке за неуплату алиментов своей 11-летней дочери. Он будет бесплато работать дворником. Об этом сообщает главное управление Федеральной службы приставов по Санкт-Петербургу и Ленобласти 12 июля.

    Как объяснили в управлении, по началу отец изредка посылал средства на содержание дочери, однако вскоре алименты иссякли. На момент вынесения решения суда долг составлял порядка 500 тысяч рублей, однако взыскивать было не с чего: мужчина официально не трудоустроен и не имеет абсолютно никакого имущества.

    Должника доставили в районное отделение, где на него составили протокол по статье за неуплату средств на содержание детей (часть1 статья 5.35.1 КоАП РФ), после чего судья наказала его 20 часами отработки.

    Мужчина обещал пересмотреть свое отношение к ребенку, а суд предложил ему официальное трудоустройство в коммунальной службе после обязательной отработки наказания.

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