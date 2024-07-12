Два трамвая столкнулись на путях в Златоусте и задавили пешехода

Женщина погибла в ДТП с участием двух трамваев в Златоусте Челябинской области. Еще семь человек доставлены в больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД 12 июля.

Трамваи столкнулись около 11:30 на проспекте Гагарина. Один из них по инерции продвинулся вперед и сбил женщину в возрасте около 60 лет. Пострадавшую успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось.