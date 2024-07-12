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    Два трамвая столкнулись на путях в Златоусте и задавили пешехода

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    1 комментарий

    Женщина погибла в ДТП с участием двух трамваев в Златоусте Челябинской области. Еще семь человек доставлены в больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД 12 июля.

    Трамваи столкнулись около 11:30 на проспекте Гагарина. Один из них по инерции продвинулся вперед и сбил женщину в возрасте около 60 лет. Пострадавшую успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось.

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    Травмы получили водитель одного из трамваев и 6 пассажиров. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, детей среди них нет.

    Прокуратура региона начала проверку по факту аварии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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    Комментарии 1

    theHard12 Июл 2024 в 13:17
    у этого трамвая такая морда, что хорошего ждать не приходится
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