СК РФ: мошенники создают фейковые сайты ведомства и обманывают участников СВО

Мошенники разрабатывают фейковые сайты Следственного комитета РФ с предложением помочь получить выплаты участникам СВО. Об этом 12 июля предупредило ведомство в своем Telegram-канале.
В интернете обнаружили веб-сайты с символикой Следственного комитета, на которых распространяются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях, сказано в сообщении.
«Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления», — отмечают в ведомстве.
В сообщении Следственный комитет отметил фейковый сайт ведомства, где размещают информацию о якобы помощи участникам СВО, а также их семьям в получении выплат. Так, мошенники предлагают заполнять заявления на поддельных бланках комитета, что позволяет собирать личные данные россиян. После злоумышленники звонят своим жертвам и информируют их «о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате».
«Обращаем ваше внимание, что сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести денежные средства! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!» — подчеркнули в СК.