СК РФ: мошенники создают фейковые сайты ведомства и обманывают участников СВО

Мошенники разрабатывают фейковые сайты Следственного комитета РФ с предложением помочь получить выплаты участникам СВО. Об этом 12 июля предупредило ведомство в своем Telegram-канале.

В интернете обнаружили веб-сайты с символикой Следственного комитета, на которых распространяются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях, сказано в сообщении.

«Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления», — отмечают в ведомстве.