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    СК РФ: мошенники создают фейковые сайты ведомства и обманывают участников СВО

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    6 комментариев

    Мошенники разрабатывают фейковые сайты Следственного комитета РФ с предложением помочь получить выплаты участникам СВО. Об этом 12 июля предупредило ведомство в своем Telegram-канале.

    В интернете обнаружили веб-сайты с символикой Следственного комитета, на которых распространяются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях, сказано в сообщении.

    «Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления», — отмечают в ведомстве.

    В сообщении Следственный комитет отметил фейковый сайт ведомства, где размещают информацию о якобы помощи участникам СВО, а также их семьям в получении выплат. Так, мошенники предлагают заполнять заявления на поддельных бланках комитета, что позволяет собирать личные данные россиян. После злоумышленники звонят своим жертвам и информируют их «о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате».

    «Обращаем ваше внимание, что сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести денежные средства! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!» — подчеркнули в СК.

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    Комментарии 6

    hedgehog_12 Июл 2024 в 12:44
    требуется прИнять чего-нибудь и чего-нибудь запретить.
    например об оскорблении очередных чуйств
    и запретить мошенникам производить мошеннические действия с целью оскорбления
    +0−0
    Slava_Rossii212 Июл 2024 в 12:37
    Не удивительно. Где простаки с большими деньгами, там и Лиса Алиса с Котом Базилио.
    +0−0
    Torres12 Июл 2024 в 12:34
    то есть, органы власти признают проблему с невозможностью получить обещанные выплаты от государства. то есть, государство кидает контрактников. и почему я не удивлен?
    +1−0
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