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    Ребенок в Петербурге серьезно пострадал в аварии на пешеходном переходе

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    1 комментарий

    С тяжёлыми травмами увезли в больницу восьмиклассницу, поторопившуюся перейти дорогу неподалёку от дома в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на проспекте Юрия Гагарина, 26, накануне незадолго до половины девятого часа вечера. 64-летний мужчина за рулём «Фольксваген Гольф» ехал по боковому проезду в направлении улицы Гастелло, когда на его пути оказался пешеход. По данным ведомства, девочка пыталась перебежать дорогу в зоне регулируемого перехода, но на красный сигнал светофора.

    По информации «Фонтанки», пострадала 14-летняя восьмиклассница. По предварительным данным, её госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой, переломом носа, орбит и зуба.

    Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Известно, что водитель в этом году не попадался на нарушении правил дорожного движения.

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    Комментарии 1

    VKuser225426912 Июл 2024 в 12:04
    Хорошо, что у девочки остался шанс научиться переходить улицу на зелёный и шагом, внимательно глядя по сторонам.
    Водителю сочувствую, ибо как ни аккуратничай - не угадаешь, когда тебе наперерез резко выскочат на красный.
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