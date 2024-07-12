Ребенок в Петербурге серьезно пострадал в аварии на пешеходном переходе

С тяжёлыми травмами увезли в больницу восьмиклассницу, поторопившуюся перейти дорогу неподалёку от дома в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на проспекте Юрия Гагарина, 26, накануне незадолго до половины девятого часа вечера. 64-летний мужчина за рулём «Фольксваген Гольф» ехал по боковому проезду в направлении улицы Гастелло, когда на его пути оказался пешеход. По данным ведомства, девочка пыталась перебежать дорогу в зоне регулируемого перехода, но на красный сигнал светофора.