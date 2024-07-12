Внук Юрия Гагарина идет в депутаты. Он выдвигается в Думу Хабаровского края

Внук космонавта Юрия Гагарина — Юрий Кондратчик — решил стать депутатом. Он занял второе место в списке кандидатов на выборы в Законодательную думу Хабаровского края, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального отделения партии «Новые люди», от которой он выдвигается.
Юрий Кондратчик не ведет публичную жизнь. С 2018 года он является генеральным директором Международного аэропорта Хабаровск. Параллельно с занимаемой должностью руководит ОАО «Международный авиатерминал Хабаровск» и ООО «Дальневосточная концессионная компания».
К слову, Кондратчик не в первый раз собирается стать голосом народа. Ранее, в 2017 году, он выдвигался в Совет депутатов муниципального округа Хамовники (Москва). Тогда он был членом «Партии роста».
Юрий Кондратчик — сын младшей дочери Юрия Гагарина — Галины Кондратчик. Внук первого человека в космосе родился в Москве. Сейчас Кондратчику 35 лет.