Внук Юрия Гагарина идет в депутаты. Он выдвигается в Думу Хабаровского края

Внук космонавта Юрия Гагарина — Юрий Кондратчик — решил стать депутатом. Он занял второе место в списке кандидатов на выборы в Законодательную думу Хабаровского края, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального отделения партии «Новые люди», от которой он выдвигается.



Юрий Кондратчик не ведет публичную жизнь. С 2018 года он является генеральным директором Международного аэропорта Хабаровск. Параллельно с занимаемой должностью руководит ОАО «Международный авиатерминал Хабаровск» и ООО «Дальневосточная концессионная компания».