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    Внук Юрия Гагарина идет в депутаты. Он выдвигается в Думу Хабаровского края

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    9 комментариев

    Внук космонавта Юрия Гагарина — Юрий Кондратчик — решил стать депутатом. Он занял второе место в списке кандидатов на выборы в Законодательную думу Хабаровского края, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального отделения партии «Новые люди», от которой он выдвигается.

    Юрий Кондратчик не ведет публичную жизнь. С 2018 года он является генеральным директором Международного аэропорта Хабаровск. Параллельно с занимаемой должностью руководит ОАО «Международный авиатерминал Хабаровск» и ООО «Дальневосточная концессионная компания».

    К слову, Кондратчик не в первый раз собирается стать голосом народа. Ранее, в 2017 году, он выдвигался в Совет депутатов муниципального округа Хамовники (Москва). Тогда он был членом «Партии роста».

    Юрий Кондратчик — сын младшей дочери Юрия Гагарина — Галины Кондратчик. Внук первого человека в космосе родился в Москве. Сейчас Кондратчику 35 лет.

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    Комментарии 9

    28240881212 Июл 2024 в 12:45
    внук Кого-то - это теперь профессия?
    +0−0
    rozhkova.ntalya12 Июл 2024 в 12:19
    А раньше все мечтали стать космонавтами...))))
    +2−0
    Была надежда, но его уговорили.12 Июл 2024 в 12:01
    Бедный Юрик
    +6−0
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