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    В Петербурге мужчина пытался устроиться на работу и умер

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    8 комментариев

    Следователи устанавливают причины смерти 50-летнего мужчины, который пришел трудоустраиваться сборщиком мебели к предпринимателю на Автогенной. Об этом 12 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, 24-летний индивидуальный предприниматель через онлайн-приложение нашел рабочего для сборки мебели, которого пригласил на собеседование в офис. Предположительно, беседа длилась около 15 минут, затем работодатель ненадолго вышел из кабинета, а когда вернулся, соискатель лежал на полу без признаков жизни.

    Прибывшие на место следователи не нашли внешних признаков насильственной смерти, труп направлен в морг для установления точной причины.

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    Комментарии 8

    Мадам Жо12 Июл 2024 в 10:45
    работать вредно для здоровья 🤒
    +2−0
    Контрабанда12 Июл 2024 в 10:44
    На работу его не взяли, надо понимать.
    +0−0
    Cashmare12 Июл 2024 в 10:42
    канеш, такой стресс для организма эти ваши работы
    +4−0
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