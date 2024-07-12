В Петербурге мужчина пытался устроиться на работу и умер

Следователи устанавливают причины смерти 50-летнего мужчины, который пришел трудоустраиваться сборщиком мебели к предпринимателю на Автогенной. Об этом 12 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, 24-летний индивидуальный предприниматель через онлайн-приложение нашел рабочего для сборки мебели, которого пригласил на собеседование в офис. Предположительно, беседа длилась около 15 минут, затем работодатель ненадолго вышел из кабинета, а когда вернулся, соискатель лежал на полу без признаков жизни.

Прибывшие на место следователи не нашли внешних признаков насильственной смерти, труп направлен в морг для установления точной причины.