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    Грозы, дожди и один солнечный день в Петербурге: подробный прогноз на выходные

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    2 комментария

    Рабочая неделя в Петербурге закончится грозовыми дождями и понижением температуры. Однако уже в первый выходной день регион попадёт под влияние тёплого сектора очередного атлантического циклона. Вероятность осадков устремится к нулю, а солнечные лучи примутся активно разогревать воздух.

    В воскресенье город останется под влиянием циклона, но на этот раз окажется в его тыловой, относительно прохладной части — к берегам Невы вернутся дожди, а столбики термометров поползут вниз. Об этом «Фонтанке» сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    Сегодня, 12 июля, в Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, местами с грозой. Днём +22…+24 градуса. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

    В субботу переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18, днём +25…+27 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью +17…+19 градусов, днём +23…+25. Ветер восточный, 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    По предварительному прогнозу, в первый день новой недели гребень антициклона проредит облачный покров и постепенно прекратит дожди, а температурные показатели ещё немного понизятся и составят +22…+24 градуса.

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    Комментарии 2

    Абрикосов12 Июл 2024 в 10:10
    учитывая то что вчера весь день кричали о шторме, а по факту ничего не было верить в прогнозы бессмысленно!
    выглянул в окошко и весь прогноз...
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