Грозы, дожди и один солнечный день в Петербурге: подробный прогноз на выходные

Рабочая неделя в Петербурге закончится грозовыми дождями и понижением температуры. Однако уже в первый выходной день регион попадёт под влияние тёплого сектора очередного атлантического циклона. Вероятность осадков устремится к нулю, а солнечные лучи примутся активно разогревать воздух.

В воскресенье город останется под влиянием циклона, но на этот раз окажется в его тыловой, относительно прохладной части — к берегам Невы вернутся дожди, а столбики термометров поползут вниз. Об этом «Фонтанке» сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.