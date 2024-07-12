Грозы, дожди и один солнечный день в Петербурге: подробный прогноз на выходные

Рабочая неделя в Петербурге закончится грозовыми дождями и понижением температуры. Однако уже в первый выходной день регион попадёт под влияние тёплого сектора очередного атлантического циклона. Вероятность осадков устремится к нулю, а солнечные лучи примутся активно разогревать воздух.
В воскресенье город останется под влиянием циклона, но на этот раз окажется в его тыловой, относительно прохладной части — к берегам Невы вернутся дожди, а столбики термометров поползут вниз. Об этом «Фонтанке» сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня, 12 июля, в Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, местами с грозой. Днём +22…+24 градуса. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
В субботу переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18, днём +25…+27 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью +17…+19 градусов, днём +23…+25. Ветер восточный, 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
По предварительному прогнозу, в первый день новой недели гребень антициклона проредит облачный покров и постепенно прекратит дожди, а температурные показатели ещё немного понизятся и составят +22…+24 градуса.