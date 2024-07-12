На севере Петербурга поймали семиклассника, палившего из пневматики по окнам директора школы

В Приморском районе задержали семиклассника, которого подозревают в выстрелах по окнам директора школы. Об этом 12 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, накануне утром в службу 112 поступило сообщение о стрельбе по окнами школы №154 на Шуваловском проспекте. Прибывшие на место полицейские установили, что скол имеется на окнах в кабинете директора и в соседнем.

По подозрению в данном преступлении был задержан ученик 7-го класса, которому в прошлом месяце исполнилось 14 лет. Подозреваемый учится в другом учебном заведении. Предположительно, он стрелял в направлении школы из пневматического пистолета. Его доставили в 86-й отдел полиции, а затем передали родителям под обязательство о явке.