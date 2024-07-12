Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 «Крым» в Московской области

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» под Серпуховом произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить грузовик и 14 легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области 11 июля.



Авария случилась в начале девятого вечера на 103-м километре трассы. По предварительным данным, водитель большегруза «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 машинами, стоявшими в пробке.