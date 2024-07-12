Технологии, домой! Чем заменить импорт в телекоме

На петербургских автобусах появятся медиаэкраны местного производства. На фото — процесс сборки Фото: пресс-служба «Ростелекома» Поделиться Поделиться





Музейные реликвии на российском «облаке», инновационные системы оповещения, базовые станции мобильной связи родом из Петербурга. Как телеком-отрасль уходит от импортных техрешений, изучила «Фонтанка».

«Цифровой» Эрмитаж возвращается на родину

Государственный Эрмитаж создаст резервные копии своей цифровой коллекции на отечественном «облаке». Крупнейший музей страны еще с 90-х годов использует зарубежные информационные системы — в частности, решения американской корпорации IBM. Однако, учитывая сегодняшние реалии, вопрос импортозамещения встал и здесь.



«Основная задача сейчас — сохранность нашей базы данных, — отметил заместитель генерального директора по эксплуатации Эрмитажа Алексей Богданов. — Напомню, что у нас более трех миллионов экспонатов — все они оцифрованы. Делалось это не один год: как вы догадываетесь, сфотографировать каждый предмет и описать — достаточно долго, а потерять их тем более страшно. Поэтому мы договорились с «Ростелекомом» о резервном хранении своей цифровой коллекции в одном из дата-центров компании. Это 12 миллионов изображений или 0,5 петабайта данных».



Постепенно российский оператор заменит всю IT-инфраструктуру Эрмитажа — от телефонной связи и Wi-Fi до инженерно-технических средств охраны. Соглашение об этом было подписано на ПМЭФ-2024.



Заместитель гендиректора Эрмитажа Алексей Богданов: «Основная задача сейчас — сохранность нашей базы данных» Фото: пресс-служба «Ростелекома» Посетители зала Матисса в Главном Штабе ищут себя на сайте Эрмитажа: в помещении есть веб-камера Фото: пресс-служба «Ростелекома» Поделиться Поделиться





Кстати, в декабре 2023 года главный музей России объявил, что создает клуб цифровых меценатов. Планируется, что его участники будут помогать музею внедрять современные технологии и развивать цифровую культуру. Так что список телеком-партнеров, очевидно, прирастет.



Инновационное оповещение: петербургский вариант В мае на автобусах «Пассажиравтотранса» в Петербурге начали устанавливать двусторонние ЖК-медиаэкраны. На них выводятся сведения о времени прибытия транспорта и реклама. Впрочем, в чрезвычайных случаях здесь можно оперативно показывать важную информацию от МЧС: соглашение об этом тоже подписано. До конца лета мониторами оборудуют 170 автобусов Северной столицы.



В Москве более 1000 таких экранов уже установлены на крышах такси одного из крупнейших сервисов — он, кстати, также стал участником ИТ-проекта в сфере безопасности. Теракт, техногенная катастрофа, стихийное бедствие — все это случаи, когда инновационный способ экстренного оповещения может оказаться очень важным.



«Каждый транспортный дисплей подключен к сотовой связи 4G LTE, имеет навигацию GPS GLONASS и геопозиционирование. То есть, можно привязывать контент к точке на карте,— объяснил ведущий инженер компании-разработчика мониторов Анатолий Шустров. — Подгрузка видеороликов происходит удаленно, через личный кабинет, но благодаря скоростям 4G информация на экранах может появляться практически мгновенно».

По словам технического специалиста, дисплеи можно адресно выделить в отдельную группу, а можно просто обвести зону на карте: попадая в нее, мониторы будут транслировать определенный контент.



Такие медиаэкраны начали устанавливать на петербургских автобусах Фото: пресс-служба «Ростелекома» До конца лета мониторами оборудуют 170 автобусов Северной столицы Фото: пресс-служба «Ростелекома» А так выглядит экран для такси Фото: пресс-служба «Ростелекома» «Умные» мониторы производят в Петербурге Фото: пресс-служба «Ростелекома» Экран заменяет собой окно автобуса Фото: пресс-служба «Ростелекома» Поделиться Поделиться





Примечательно, что «умные» мониторы производят в Петербурге — этим по заказу дочки «Ростелекома» занимается резидент Сколково «Медиамайлс». Компания заявляет, что доля отечественных комплектующих в оборудовании составляет 91%: из-за рубежа ввозят только жидкокристаллическую матрицу. Остальное — от корпусов до ПО — делают в России. Мониторы можно мыть, они не боятся ни морозов, ни дождей. Первые девайсы уже можно увидеть на улицах города — они вставляются вместо одного окна автобуса. «Картинка» видна и в салоне, и с внешней стороны транспорта.



Российские «вышки»: 20 уже есть После введения экономических санкций в России стала очевидна проблема, которая не видна рядовым абонентам, но ощутима для мобильных операторов, — отсутствие базовых станций своего производства. Обыватель может сказать: «вышки» давно расставлены, в целом телеком-инфраструктура в стране сложилась. Участники рынка согласны лишь отчасти, ведь оборудование может выходить из строя и требовать обновления. «А российских базовых станций в массовом производстве пока нет», — разводят руками представители компаний.

В массовом производстве их и вправду нет, но кое-что предъявить участники рынка смогли. В мае на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024» в Нижнем Новгороде был продемонстрирован первый отечественный образец базовой станции GSM/LTE 1800 МГц. К тому времени в этом регионе уже стояли первые 20 базовых станций для тестирования в рабочих условиях.



Разработчиком этого оборудования стала дочерняя компания «Ростелекома», ООО «Булат», родом из Петербурга. Она начала разработку базовых станций еще в октябре 2022 года.

«Появилась возможность начать производство станций: проводить разного рода испытания, вступить в коллаборацию с теми, кто пишет программное обеспечение. Безусловно, это непросто было, но путь осилит идущий», — отметил вице-президент Северо-Западного «Ростелекома» Александр Логинов.

Производство работает на совместном предприятии «Ростелекома», ГК «Авангард» и компании «Кьютэк» — «НПО РТТ». На вопрос, сопоставимы ли по цене с зарубежными аналогами отечественные изделия, генеральный директор предприятия Ирина Спицына ответила так: «А нам не с чем сравнивать — нам не продают другие».

«Когда ты производишь миллионы базовых станций, то их цена, конечно, меньше, чем если бы ты делал их сотнями тысяч. Но во главу угла ставится вопрос технологической независимости нашей страны, поэтому нам важно научиться это делать», — добавил Александр Логинов.



Так выглядит производственная линия предприятия ООО «НПО РТТ» Фото: пресс-служба «Ростелекома» А это участок ручного монтажа Фото: пресс-служба «Ростелекома» Александр Логинов («Ростелеком») и Ирина Спицына («НПО РТТ») показывают журналистам производство Фото: пресс-служба «Ростелекома» Поделиться Поделиться





Производство ООО «НПО РТТ» состоит из двух основных участков: автоматического монтажа печатных плат и конвейерной сборки готовых изделий. Базовая станция — самый сложный высокотехнологичный продукт, которое здесь выпускают. На предприятии говорят: если освоили станции, значит, и все остальное не проблема. А остальное — это и серверное оборудование, и IP-видеокамеры, роутеры, и даже мобильные телефоны. В момент, когда на производственную площадку приехали журналисты, здесь заканчивали ручную сборку «умных» счетчиков. Кстати, видеокамеры, которые стояли на избирательных участках в марте 2024-го, — тоже «родом» отсюда.