В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с кредитами. В банки не вернулись 100 миллионов рублей

Десять подозреваемых в кредитном мошенничестве и незаконной банковской деятельности задержали оперативники
главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
По предварительной информации, предполагаемые участники группировки использовали персональные данные граждан в сочетании с заведомо ложными сведениями о трудоустройстве и заработке, чтобы получать кредиты, которые впоследствии не возвращали.
Ущерб от деятельности злоумышленников составил более 100 миллионов рублей. Также их подозревают в незаконной банковской деятельности.