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    В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с кредитами. В банки не вернулись 100 миллионов рублей

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    3 комментария

    Десять подозреваемых в кредитном мошенничестве и незаконной банковской деятельности задержали оперативники ГУ МВД по Петербургу совместно с офицерами СОБР «Гранит». Подробности 11 июля сообщает главное управление Росгвардии по городу и Ленобласти и публикует видеозапись задержания.

    главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

    По предварительной информации, предполагаемые участники группировки использовали персональные данные граждан в сочетании с заведомо ложными сведениями о трудоустройстве и заработке, чтобы получать кредиты, которые впоследствии не возвращали.

    Ущерб от деятельности злоумышленников составил более 100 миллионов рублей. Также их подозревают в незаконной банковской деятельности.

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    Комментарии 3

    triton197711 Июл 2024 в 20:01
    Во втором абзаце в предложении опечатка - лоДным вместо лоЖным))
    +0−1
    28191662611 Июл 2024 в 19:48
    Встанем"- это песня с очень мощной энергетикой!
    +1−0
    28191662611 Июл 2024 в 19:43
    Смешная статья
    +1−1
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