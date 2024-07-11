Актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Одну из своих главных ролей она сыграла в «Сиянии» Стэнли Кубрика

Американская актриса кино и продюсер Шелли Дюваль скончалась в возрасте 75 лет в Бланко, штат Техас. Смерть произошла во сне от осложнений, вызванных диабетом. Кончину изданию Variety подтвердил ее партнер Дэн Гилрой.

Самые известные свои роли Шелли Дюваль сыграла в фильмах «Нэшвилл» (1975), «Три женщины» (1977), «Энни Холл» (1977), «Сияние» (1980), «Попай» (1980), «Бандиты во времени» (1981) и «Портрет леди» (1996). «Шелли Дюваль похожа на драгоценный фарфор», — писал про актрису кинокритик Роджер Эберт в 1980 году.