Актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Одну из своих главных ролей она сыграла в «Сиянии» Стэнли Кубрика

Американская актриса кино и продюсер Шелли Дюваль скончалась в возрасте 75 лет в Бланко, штат Техас. Смерть произошла во сне от осложнений, вызванных диабетом. Кончину изданию Variety подтвердил ее партнер Дэн Гилрой.
Самые известные свои роли Шелли Дюваль сыграла в фильмах «Нэшвилл» (1975), «Три женщины» (1977), «Энни Холл» (1977), «Сияние» (1980), «Попай» (1980), «Бандиты во времени» (1981) и «Портрет леди» (1996). «Шелли Дюваль похожа на драгоценный фарфор», — писал про актрису кинокритик Роджер Эберт в 1980 году.
За роль Милдред «Милли» Ламморо в фильме «Три женщины» Шелли Дюваль получила приз в номинации «За лучшую женскую роль» на Каннском кинофестивале (1977).
За продюсирование телесериалов «Невероятные сказания и легенды» и «Сказки на ночь от Шелли Дюваль» актриса удостоилась двух номинаций на телевизионную премию «Эмми» в 1988 и 1992 годах соответственно. С 2002 года в кино не снималась, но в 2023 году вышел фильм ужасов «Лесные холмы» с ее участием.