Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

Центральный банк России установил три новых индикаторы, которые будут сигнализировать о возможно мошеннических операциях. Теперь их 6. Об этом 11 июля регулятор сообщил в своем телеграм-канале. Списком будут пользоваться финансовые учреждения для защиты клиентов от мошенников.
Банки должны будут приостанавливать транзакции на счета, которые ранее были замечены в мошеннических действиях согласно оценкам антифрод-систем (используются для проверки подозрительных переводов — прим.ред.). Это касается и тех случаев, когда пострадавшие клиенты не сообщали о мошенничестве, и счета не были переданы в базу данных ЦБ, а остались только в собственной базе финансового учреждения.
Вместе с этим, банки обязаны приостанавливать зачисление средств, если получают информацию о возбуждении уголовного дела против получателя. Информация может поступить через различные каналы, включая предоставление клиентами или другими заинтересованными лицами документов, подтверждающих возбуждение уголовного дела.
Кроме того, банки будут принимать во внимание данные от сторонних организаций, которые указывают на мошеннические операции. Например информация от операторов связи о необычной телефонной активности или увеличении количества входящих сообщений с новых номеров, включая сообщения в мессенджерах.
Уточняется, что новые правила вступят в силу с 25 июля. В этот же день начнет действовать закон, направленный на усиление борьбы с подозрительными операциями. Он подразумевает, что банки будут возвращать клиенту деньги, переведенные на мошеннический счет, который есть в базе данных ЦБ.
Банки также продолжат учитывать три ранее установленных признака:
- переводы на счета, информация о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических счетах;
- операции, которые нетипичны для клиента (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения);
- попытки осуществить операции с устройств, которые ранее использовали мошенники.