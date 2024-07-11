Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

Центральный банк России установил три новых индикаторы, которые будут сигнализировать о возможно мошеннических операциях. Теперь их 6. Об этом 11 июля регулятор сообщил в своем телеграм-канале. Списком будут пользоваться финансовые учреждения для защиты клиентов от мошенников.



Банки должны будут приостанавливать транзакции на счета, которые ранее были замечены в мошеннических действиях согласно оценкам антифрод-систем (используются для проверки подозрительных переводов — прим.ред.). Это касается и тех случаев, когда пострадавшие клиенты не сообщали о мошенничестве, и счета не были переданы в базу данных ЦБ, а остались только в собственной базе финансового учреждения.

