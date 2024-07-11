Эффектный кувырок «Газели» на газон в Колпино попал на видео

Эффектное ДТП, напоминающее замедленный кадр из кинофильма, наблюдали жители Колпино вечером 11 июля. Дорогу не поделили легковой автомобиль и «Газель», последняя от удара перевернулась.
Авария произошла на перекрестке у Большого Ижорского моста. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки», легковой автомобиль поворачивал с Красной улицы на улицу Ремизова, где столкнулся с «Газелью».
«Фонтанка.ру»
В результате столкновения грузовой транспорт резко свернул на тротуар, пробил дорожное ограждение, перевернулся на бок, а затем на крышу. Автомобиль при этом остался стоять на проезжей части с подбитым капотом.
«Фонтанка.ру»
Подробности ДТП и информация о возможных пострадавших устанавливаются.