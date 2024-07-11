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    Эффектный кувырок «Газели» на газон в Колпино попал на видео

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    1 комментарий

    Эффектное ДТП, напоминающее замедленный кадр из кинофильма, наблюдали жители Колпино вечером 11 июля. Дорогу не поделили легковой автомобиль и «Газель», последняя от удара перевернулась.

    Авария произошла на перекрестке у Большого Ижорского моста. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки», легковой автомобиль поворачивал с Красной улицы на улицу Ремизова, где столкнулся с «Газелью».

    «Фонтанка.ру»

    В результате столкновения грузовой транспорт резко свернул на тротуар, пробил дорожное ограждение, перевернулся на бок, а затем на крышу. Автомобиль при этом остался стоять на проезжей части с подбитым капотом.

    «Фонтанка.ру»

    Подробности ДТП и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

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    Дтп в колпиноГазель
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    Комментарии 1

    Zнаворотник11 Июл 2024 в 19:38
    на легковой специально долбанул
    +1−1
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