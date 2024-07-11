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    Продажи Группы «Эталон» в первом полугодии выросли вдвое и составили 78,6 млрд рублей

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    Продажи Группы «Эталон» в первом полугодии показали удвоенный рост и составили 384,6 тысячи квадратных метров, а стоимость заключенных договоров выросла в 2,3 раза год к году, до рекордных 78,6 миллиарда рублей. При этом на региональные контракты пришлось 17,3 миллиарда рублей, этот показатель вырос в 2,5 раза.

    Денежные поступления компании выросли на 70%, до 47,9 миллиарда рублей, а средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 22%, до 270 тысяч рублей.

    — В первом полугодии 2024 года мы установили новый рекорд по продажам, — рассказал Илья Косолапов, вице-президент по экономике и финансам Группы «Эталон». — Стоимость заключенных договоров увеличилась вдвое, до 78,6 миллиарда рублей, и превзошла крайне высокий уровень второго полугодия 2023 года. Расширение географии остается драйвером бизнеса. Высокий спрос и повышение строительной готовности проектов поддержали рост цены в регионах на 28% и помогли нам вдвое увеличить продажи в денежном выражении. Вторая точка роста — развитие собственных программ платных рассрочек до ввода объектов в эксплуатацию, которые при исторически низкой доле ипотечных сделок позволяют не зависеть от изменений в льготных программах.

    Как отметил эксперт, компания к 2026 году рассчитывает расширить свое присутствие до 15 регионов, что позволит увеличить объем строительства и выручки более чем в два раза.

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